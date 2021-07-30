機構再度 FOMO？單週融資筆數刷新三月以來記錄 | 投融資週報

機構級安全公司 Fireblocks 完成 3.1 億美元，另外，本週有 4 只投資基金完成融資。

據鏈聞統計，7 月 24 日至 7 月 30 日期間，加密市場共發生 30 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 8.55 億美元，投融資筆數較上週有較大幅度的增長，而總融資額卻有明顯的下降。

從賽道分類來看，主要集中在 應用 和 NFT 領域，共計 15 筆，佔本週投融資總數五成。本週發生兩筆過億美元級融資，最高的一筆融資爲機構級安全公司 Fireblocks 完成 3.1 億美元融資，估值達 20 億美元。另外，比特幣礦業公司 Genesis Digital Assets 完成 1.25 億美元融資，投資方爲 Kingsway Capital，位於第二。

本週持續活躍機構包括 Polychain Capital、Digital Currency Group 、HashKey Capital、Coinbase Ventures、Samsung Next、PayPal、Mechanism、分佈式資本、HashKey、SevenX Ventures、 Dragonfly Capital、Divergence Ventures、NGC Ventures、imToken Ventures、Tiger Global 、紅杉資本、Coatue、Jump Capital、LD Capital 、Framework Ventures、ParaFi Capital 、Digital Currency Group、Hashed 等，普遍聚焦於應用和 NFT 等領域。

注：投資基金的募資未計算在項目融資中。

NFT

球星卡 NFT 碎片實時交易平臺 Dibbs 完成 1300 萬美元 A 輪融資，Foundry Group 領投

球星卡 NFT 碎片實時交易平臺 Dibbs 完成由 Foundry Group 領投的 1300 萬美元 A 輪融資，Tusk Venture Partners、Courtside Ventures 和 Founder Collective 等參投，另外，球星 Chris Paul （CP3）、Kevin Love、Skylar Diggins-Smith、Kris Bryant、Channing Frye 等也參與了投資。

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Yield Guild Games 在 Sushi 上進行的 IDO 被 32 個地址搶光，共融資近 1250 萬美元

Yield Guild Games （YGG）在 SushiSwap MISO 平臺的 IDO 於 1 分鐘內售罄，IDO 提前結束。

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AlphaWallet 發佈的 NFT 合成平臺 AlchemyNFT 完成 600 萬美元融資

由 AlphaWallet 發佈的 NFT 合成平臺 AlchemyNFT 宣佈完成 600 萬美元融資，投資方包括 Crypto.com Capital、Framework Ventures、Mechanism、達拉斯獨行俠隊老闆 Mark Cuban、DRF、分佈式資本、Free Company、Hash Global、HashKey、LongHash Ventures、Mask Network、Puzzle Ventures、SevenX Ventures、Huobi Ventures 和 OKEx Blockdream Ventures 等。

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區塊鏈遊戲開發商 Horizon Blockchain Games 完成 450 萬美元 Pre-A 輪融資，BITKRAFT Ventures 等參投

區塊鏈遊戲開發商 Horizon Blockchain Games （Horizon）完成 450 萬美元 Pre-A 輪融資，參投方包括 BITKRAFT Ventures、CMT Digital、The Xchange Company、Khaled Verjee 和 Zyshan Kaba。

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區塊鏈遊戲平臺 Fair.Game 旗下區塊鏈遊戲工作室 X Studio 完成 150 萬美元融資

區塊鏈遊戲平臺 Fair.Game 旗下區塊鏈遊戲工作室 X Studio 宣佈完成 150 萬美元機構融資，該輪融資納斯達克上市公司 Lion Group、Negentropy.Capital、LinkVC、IMG fund、Chain Games、CryptoAngel、MXC Labs 等 10 餘家投資機構參投。

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Metaverse AI 完成數百萬美元種子輪融資，建設元宇宙數字孿生引擎與 5G 虛擬偶像

虛擬元宇宙全棧技術公司 Metaverse AI 完成數百萬美元種子輪融資， Protocol Labs （Filecoin）、Cluster Capital、Alphabit Digital Currency Fund、 GSR、ZMT Capital、Polygon、Acuarela Digital Fund、WealthUnion Fund、LongHash Ventures、Valhalla Capital 等機構參投，個人投資者包括 LinkedIn 創始人、Republic.co 合夥人、Everest Ventures 合夥人、Facebook 和 Google 科技公司高管、NBA 球星等。

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多鏈 NFT 資產流動性協議 Taker Protocol 完成 Electric Capital 領投的種子輪融資

多鏈 NFT 資產流動性協議 Taker Protocol 完成種子輪融資， Electric Capital 領投，其他參投方包括 Dragonfly Capital、Spartan Group、The LAO、Sfermion、Ascensive Assets、Jenny Metaverse DAO、Quantstamp、SevenX Ventures、Crasolum、Aavegotchi、Illuvium 和 Polychain Monsters (Polkamon)，具體融資金額暫未披露。

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NFT 藝術品社交代幣 WHALE 完成第二輪私募代幣融資，Huobi Ventures Blockchain Fund 和 LD Capital 參投

WHALE 宣佈已完成第二輪私募代幣融資，本輪融資由 Huobi Ventures Blockchain Fund 和 LD Capital 參投，融資金額未披露。

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應用

基於 Celo 平臺的支付應用 Valora 完成 2000 萬美元 A 輪融資，將獨立於 Celo 運營

基於 Celo 平臺的支付應用 Valora 完成 2000 萬美元 A 輪融資，參投方包括 Andreessen Horowitz、Polychain Capital、SV Angel、Nima Capital、NFX、Valor Capital 等。

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視頻流媒體平臺 Livepeer 完成 2000 萬美元 B 輪融資，Digital Currency Group 領投

基於以太坊的視頻流媒體平臺 Livepeer 宣佈完成 2000 萬美元 B 輪融資，由 Digital Currency Group 領投，參投方包括 Northzone、Coinbase Ventures、CoinFund、Animal Ventures 和 6th Man Ventures （由 The Block 創始人 Mike Dudas 聯合創始人共同成立的風投公司）。

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比特幣返利平臺 Lolli 完成 1000 萬美元 A 輪融資，Acrew Capital 領投

比特幣返利平臺 Lolli 宣佈完成 1000 萬美元 A 輪融資，由 Acrew Capital 領投，其他投資方爲 Banana Capital、Up North Management、Animal Capital、Logan Paul、Chantel Jeffries、Lauren Riihimaki、Kenny Beecham 和 Baron Davis 等，Lolli 的早期投資者 Seven Seven Six、3K VC、Gabriel Leydon 和 Forerunner Ventures 繼續參與了本輪。

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加密貨幣返利平臺 StormX 獲 900 萬美元融資，Optimista Capital 領投

加密貨幣返利平臺 StormX 獲 900 萬美元融資，Optimista Capital 領投，本輪融資將用於其借記卡在美國市場的推廣。

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基於 Solana 的去中心化預測平臺 Hedgehog 完成 350 萬美元種子輪融資，Alameda Research 等參投

基於 Solana 的去中心化預測平臺 Hedgehog 完成 350 萬美元種子輪融資，投資方包括 Alameda Research、Solana Foundation、Reciprocal Ventures、Divergence Ventures、Republic Labs、mgnr.io、Switchboard 以及 Race Capital 的普通合夥人 Chris McCann、諮詢公司 Myelin 創始人 John Fiorelli 等。

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EthSign 獲 Draper Associates 20 萬美元投資，投資協議以 EthSign 簽署

去中心化電子協議簽署應用 EthSign 獲得風險投資公司 Draper Associates 的額外 20 萬美元種子輪融資，使此前 EthSign 45 萬美元種子輪融資額提升至 65 萬美元，此前 NGC Ventures、imToken Ventures、HashKey Capital 和復星集團創始人梁信軍等參投。

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比特幣閃電網絡支付應用 Breez 獲得挪威上市公司 Aker 旗下區塊鏈投資機構 Seetee 的投資

比特幣閃電網絡支付應用 Breez 宣佈獲得 Seetee 的投資，未公開具體的融資額信息，Seetee 是挪威上市公司 Aker 旗下專注投資比特幣和區塊鏈的機構。

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CeFi

機構級安全公司 Fireblocks 完成 3.1 億美元融資，估值達 20 億美元

機構級安全公司 Fireblocks 完成 3.1 億美元融資，估值達 20 億美元，本輪融資由紅杉資本、Stripes、Spark Capital、Coatue、DRW VC 和 泰國暹羅商業銀行風投部門 SCB 10X 共同領投。

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金融應用 Eco 完成 6000 萬美元融資以推動其穩定幣貸款業務

金融應用 Eco 完成 6000 萬美元融資以推動其穩定幣貸款業務，該業務主要通過將用戶的法幣存款以 USDC 的形式貸給機構以實現盈利。本輪融資由私募股權公司 L Catterton 和 Activant Capital 領投，參投方包括 Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners、LionTree Partners 和 Valor Equity Partners。

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借貸平臺 Vauld 完成 2500 萬美元 A 輪融資，PayPal 聯合創始人 Peter Thiel 旗下 Valar Ventures 領投

新加坡加密交易和借貸平臺 Vauld （原 Bank of Hodlers）宣佈完成 2500 萬美元 A 輪融資，PayPal 聯合創始人 Peter Thiel 的 Valar Ventures 領投，參投方包括 Pantera Capital、Coinbase Ventures、CoinShares、CMT Digital、Gumi Cryptos 和 Robert Leshner 的 Robot Ventures 等。

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阿根廷加密交易所 Lemon 完成 1630 萬美元 A 輪融資，Kingsway Capital 領投

總部位於阿根廷的加密貨幣交易所 Lemon 完成 1630 萬美元 A 輪融資，英國基金 Kingsway Capital 領投，Draper Associates、Valor Capital、Cadenza Capital Management、Draper Cygnus、Coinbase Ventures、Supervielle 參投。

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加密貨幣交易自動化平臺 Kryll.io 獲母公司風投部門 100x Ventures 投資

BitMEX 母公司 100x Group 旗下風險投資部門 100x Ventures 投資了 Cryptense 及其旗艦加密貨幣交易自動化平臺 Kryll.io，投資金額未披露。

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DeFi

Solana 生態跨鏈穩定幣交易平臺 Saber 獲 770 萬美元種子輪融資，Race Capital 領投

Solana 生態跨鏈穩定幣交易平臺 Saber 獲 770 萬美元種子輪融資，Race Capital 領投，參投方包括 Social Capital、Jump Capital、Multicoin Capital、Solana Foundation 等，個人投資者包括 Jason Lau （OKCoin）、Tristan Yver （FTX）、Julien Bouteloup （Curve）、Jeff Kuan （Terraform Labs）、Ryan Shea （Stacks）。

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Filecoin 生態去中心化借貸平臺 Secured Finance 完成 400 萬美元種子輪融資

Filecoin 生態去中心化借貸平臺 Secured Finance 完成 400 萬美元種子輪融資，本輪融資實現了超額兩倍認購，參投方包括 GSR Markets 、Protocol Labs、FinTech Collective、HOF Capital 及 Huobi Ventures，個人投資者包括野村控股美國公司董事會成員 James DeNaut、Civic 創始人 Vinny Lingham、Twitch 的聯合創始人 Justin Kan、Quantstamp CEO Richard Ma、CoinList 首席運營官 Scott Keto 及 Filecoin 創始人 Juan Benet。

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Synthetix 生態二層期權協議 Lyra 獲 330 萬美元融資，Framework Ventures 和 ParaFi Capital 領投

Synthetix 生態二層期權協議 Lyra 獲 330 萬美元融資，Framework Ventures 和 ParaFi Capital 領投，參投方包括 DeFi Alliance、Divergence、Orthogonal、Robot Ventures、Apollo Capital 和 Magnet Capital，個人投資者包括 Synthetix 創始人 Kain Warwick 和聯合創始人 Jordan Momtazi、Jinglan Wang （Optimism）、Aave 創始人 Stani Kulechov、Bankless 創始人 Ryan Sean Adams 等。

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基礎設施

加密友好金融基礎設施 Prime Trust 完成 6400 萬美元 A 輪融資，Mercato Partners 領投

金融基礎設施 Prime Trust 宣佈完成 6400 萬美元 A 輪融資，由 Mercato Partners 領投，Samsung Next、Nationwide、Commerce Ventures、Ayon Capital、Kraken Ventures、STCAP、s20 Capital、Seven Peaks Ventures、Diverse Angels、University Growth Fund 和 Nevcaut Ventures 參投。

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Figment 被 The Graph 授予約 4800 萬美元資助，加入 The Graph 成爲其三個核心開發團隊之一

區塊鏈數據索引項目 The Graph （GRT）向加密基礎設施服務商 Figment 授予了價值 8000 萬的原生 GRT 代幣（相當於約 4800 萬美元）的開發者資助。

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去中心化人工智能生態系統 Multiverse 完成 1500 萬美元融資，Samsung Next 等參投

專注於爲初創科技公司提供資金的去中心化人工智能生態系統 Multiverse 完成 1500 萬美元融資，Samsung Next、Arrington XRP Capital、Huobi Ventures 及 Fenbushi 等機構參投。

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工具

以太坊開發平臺 Tenderly 完成 1350 萬美元融資，Accel 領投

以太坊開發平臺 Tenderly 完成 1350 萬美元融資，Accel 領投，Point Nine Capital、Version One 及天使投資人 Nikolasa Desaina 等參投。

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區塊鏈開發工具提供商 Biconomy 完成 900 萬美元融資，DACM 和 Mechanism 領投

區塊鏈開發工具提供商 Biconomy 宣佈完成 900 萬美元融資，DACM 和 Mechanism Capital 領投本輪，Coinbase Ventures、Bain Capital、NFX、Ledgerprime、Huobi Innovation Labs、Primitive Ventures、Stani Kulechov （Aave）、Prabhakar Reddy （FalconX）、Stephane Gosselin （Flashbots）和 Hasu 參投。

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礦業

比特幣礦業公司 Genesis Digital Assets 完成 1.25 億美元融資，投資方爲 Kingsway Capital

比特幣礦業公司 Genesis Digital Assets 宣佈完成 1.25 億美元股權融資，以進行積極的擴張計劃。本輪融資的投資方爲 Kingsway Capital，這是一家位於英國的私募股權基金，專注於新興市場，管理的資產超過 20 億美元。

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加密借貸平臺 Celsius 向礦商 Core Scientific 投資 5400 萬美元

加密借貸平臺 Celsius Network 宣佈向礦商 Core Scientific 投資 5400 萬美元。Celsius 稱，這項投資是 Celsius 計劃向北美比特幣挖礦企業投資 2 億美元中的一部分。

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其他

投資公司 Ascensive Assets 爲其一支專注 DeFi 新基金完成 1.3 億美元融資

數字資產領域投資公司 Ascensive Assets 爲其一支新基金完成 1.3 億美元融資，該基金將專注於 DeFi 市場，其中約三分之一資金將用於投資早期初創公司。

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Fabric Ventures 完成 1.2 億美元融資，歐盟下屬基金 EIF 出資 3000 萬美元

風險投資公司 Fabric Ventures 完成 1.2 億美元融資，其中，由歐洲投資銀行、歐盟和其他金融機構組成的歐盟下屬機構與風險投資基金「歐洲投資基金」（EIF）出資 3000 萬美元。其他投資方包括波卡聯合創始人 Gavin Wood，以及來自 PayPal、Square、Google、PayU、Ledger、Raisin、Ebury、PPRO、NEAR、Felix Capital、LocalGlobe、Earlybird、Accelerator Ventures、 Aztec Protocol 等的高管。

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Galaxy Digital 推出 3300 萬美元規模新基金，出資方包括富蘭克林鄧普頓基金集團

Galaxy Digital 推出新風投基金，規模 3300 萬美金，該基金將代表大型機構投資者投資加密貨幣領域的幾家風投基金。

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Bybit 向去中心化自治組織 BitDAO 財庫捐款約 1930 萬美元

加密貨幣衍生品交易所 Bybit 宣佈已向去中心化自治組織 BitDAO 的財庫提供了約 1930 萬美元的捐款（以 ETH、USDT 和 USDC 的方式），該筆資金相當於 7 月 15 日至 7 月 24 日期間期貨交易量的 0.025%，Bybit 承諾在可預見的未來定期捐款。

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Solana 基金會與 Audius、Metaplex 共同推出 500 萬美元創作者基金，吸引藝術家和音樂家進入加密領域

Solana 基金會與去中心化流媒體平臺 Audius、去中心化自託管 NFT 鑄造和管理平臺 Metaplex 共同推出 500 萬美元創作者基金，吸引藝術家和音樂家進入加密領域。

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Lollapalooza 音樂節在 Solana 上推出 NFT 市場，Solana 啓動 500 萬美元的創作者基金

Lollapalooza 音樂節在 Solana 上推出 NFT 市場，該市場將上線 Steve Aoki、Band of Horses、Modest Mouse 等藝術家的新作品。此外，Solana 還將聯合 Metaplex 以及 Audius Music 建立 500 萬美元的創作者基金，激勵音樂家及藝術家在 Lollapalooza 上發佈 NFT 作品。

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