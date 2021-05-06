慧榮Q1每股賺1.11美元 上調今年營收增幅上看55%

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布今年第一季財報，表現優於預期，稅後純益 2992 萬美元，季增 27.89%，每股純益 1.11 美元；慧榮並預估第二季營收將季增 5-10%，同時調高今年財測，預估今年營收將較去年大增 45-55%，毛利率則介於 47-49% 間。

慧榮第一季營收表現優於預期，達 1.824 億美元，季增 27%，優於原先預估的最高成長 12%，毛利率 50.7%，也超越財測高標，稅後純益 2992 萬美元，季增 27.89%，每股純益 1.11 美元。

慧榮指出，第一季 SSD 控制晶片與 eMMC/UFS 控制晶片單季營收雙創歷史新高，與前一季相比，SSD 控制晶片成長 25%~30%，eMMC/UFS 大幅成長 30%~35%。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第一季 SSD 和 eMMC/UFS 控制晶片客戶訂單需求十分強勁，遠超過能取得的晶圓產能與現有庫存，在重要客戶與上下游夥伴鼎力協助下，目前已取得更多晶圓產能與增加產出，滿足客戶需求。

苟嘉章並說，雖然晶圓供貨不足，無法滿足所有訂單需求，但預期全年營收仍將超過先前預估，成長幅度更強勁。

慧榮預估，第二季營收將介於 1.92 至 2.01 億美元間，季增 5-10%，毛利率介於 48-50% 間。慧榮同時調高今年財測，全年營收從原先預估的 6.5 至 7 億美元，調高為 7.82-8.36 億美元，相當於年增 45-55%，毛利率介於 47-49% 間。