【袁志峰專欄】反彈符合預期，持續回升不易

今天推介 - 眾安在線 (6060), 上日收市 $43.15

1) 股市前景

國內官媒發文安撫投資者對監管政策的憂累，港股昨日急升，恒生科指升幅更達 8.0%，9 隻市值最大的科技股收市價較今周最低價平均升 19%。南向資金連續 9 日淨賣出，主要沽售美團 (3690)，原因不明。港股深度調整後，信心重建需時，持續回升機會不大，建議投資者關注風控及倉位配置。下月公布二季度業績後，整體科技股走勢有望轉趨穩定。歷史數據顯示八及九月是美股表現較差的月份，過去 10 年平均回報為負，若美股從歷史高位調整，港股也會受影響。

今天推介是眾安在綫 (6060) — 國內首家互聯網保險公司，2020 年度扭虧為盈，盈利達 5.53 億元 (人民幣 · 下同)。2020 年度原保險保費收入總額約 167 億元，同比增長 14.1%。今年上半年原保險保費收入總額 98.3 億元，同比升 45.4%，估計中期業績不俗，維持買入建議，目標價 50.0 元，止損價 40.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 747 點，初段回落，漲幅曾收窄至 384 點，隨後輾轉上揚，午後最多曾升 861 點，收報 26315 點，升 841 點或 3.3%。成交額按日減 10% 至 2541 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 46 億元，包括淨賣出 7 億元騰訊 (700) 及 47 億元美團 (3690) 股份，淨買入 9 億元吉利汽車 (175) 及 10 億元比亞迪 (1211) 股份。7 月以來淨賣出 619 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 33 升 24 跌 1 持平。阿里健康 (241) 漲逾 22%，為升幅最大藍籌。其次是騰訊 (700) 升 10%，美團 (3690)、比亞迪 (121) 及舜宇光學 (2382) 升 9%。阿里 (9988) 及吉利汽車 (175) 升逾 7%。信義光能 (968)、碧桂園服務 (6098)、港交所 (388) 及石藥集團 (1093) 升 6%。藥明生物 (2269) 升近 5%。百威亞太 (1876) 及建設銀行 (939) 跌 3%，為跌幅最大藍籌。其次是工商銀行 (1398)、中國海外發展 (688) 及龍湖集團 (960) 跌 2%。

恒生科指升 8.0%，成份股 29 升 1 跌。萬國數據 (9698)、阿里健康 (241)、明源雲 (909) 及新東方在線 (1797) 升 20%-24，為升幅最大成份股。京東健康 (6618) 及金山軟件 (3888) 升 16% 及 14%。微盟 (2013)、京東 (9618)、網易 (9999) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升 12%-13%。金蝶國際 (268) 及有度 (9888) 升近 8%。海爾智家 (6690) 跌逾 1%，是唯一下跌成份股。

板塊方面，內銀及啤酒股下跌。大型科技股、線上醫療、軟件、生物科技、遊戲、汽車、教育、晶片、光伏、風電及物管股跑赢大市，漲幅居前。再鼎醫藥 (9688) 及百濟神州 (6160) 升 19% 及 13%。心動公司 (2400) 升 27%，網龍 (777)、友誼時光 (6820) 及創夢天地 (1119) 升 10%-14%。長城汽車 (2333) 及東風集團 (489) 升 9%-11%。新東方 (9901)、宇華教育 (6169) 及中國東方教育 (667) 升 8%-13%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升 5%-7%。褔萊特玻璃 (6865)、信義光能 (968) 及金風科技 (2208) 升逾 6%。碧桂園服務 (6098)、金科服務 (9666) 及旭輝永升服務 (1995) 升 6%-8%。

周四上証指數高開 1.2%，早盤弱勢震盪，漲幅曾收窄至 0.6%，午後穩中向好，最多曾升 1.6%，收報 3411.72 點，升 1.5%。深証成指升 3.0%，科創 50 指數升 4.6%。滬深兩市總成交約 12500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向資金淨買入約 42 億元，7 月以來淨買入 85 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

《華爾街日報》引述知情人士透露，滴滴出行正考慮私有化，以安撫中國政府及彌補投資者的損失。不過，滴滴發布微博稱，有關私有化的傳聞為不實訊息，目前公司正積極全面配合網絡安全審查。(信報)

美國今年第二季國內生產總值 (GDP) 初值按季年率增長 6.5%，低於預期增長 8.5%。第二季個人消費支出 (PCE) 物價指數初值為上漲 6.4%；核心 PCE 物價指數初值為上漲 6.1%，預期為上升 5.9%。(信報)

4) 個股訊息

中國電信 (728) 公布，中國證監會於今日正式書面通知，該公司 A 股發行已獲核准，有效期為核准發行日起 12 個月內。(信報)

澳博控股 (880) 公布，旗下位於澳門路氹的全新綜合度假村「上葡京」，計劃於今日開業。澳門博監局批准於「上葡京」設有 150 張新中場賭枱以經營業務。(信報)

盈富基金 (2800) 發表公告，正式更改章程，指「美國人士」不得申請或購買任何基金單位，不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何豁免。據公告顯示，「美國人士」即是美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體，或美國境內任何人士，或根據當地有關證券法例界定為「美國人士」的人。(信報)

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