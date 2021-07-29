鉅亨美股雷達：FB警示營收增速放緩、QCOM財測超市場預期

美股重要看點：

聯準會 (Fed) 在 7 月利率會議上，一如市場預期的維持基準利率走廊在 0-0.25% 不變，並維持每月至少 QE 購債 1200 億美元目標不變，同時聯準會並再次確認，美國經濟正走在正向的上行軌道，且實體經濟已取得更多進展。

最新的 Fed 7 月聲明表示，疫情影響最嚴重的產業已出現改善，但尚未完全恢復，而通膨率上升，很大程度上反映了一些暫時性因素。總體金融狀況保持寬鬆，這一定程度上反映出支持經濟的政策措施，以及信貸流向美國家庭和企業的情況。

另外，週三 (28 日) 美國兩黨參議員終於就 1.2 兆美元規模的基礎建設法案達成協議，美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 對該法案表示樂觀，將在日內舉行程序性投票，並期望參院能在本週末予以通過。

美國總統拜登積極推動「美國製造」計畫，提高聯邦政府採購本內製造產品的比重，從目前的 55% 提高到 60%，然後在 2024 年提高到 65%，在 2029 年提高到 75%。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 127.72 點，或 0.36%，收 34,930.8 點。

標普 500 指數下跌 0.8 點，或 0.02%，收 4,400.66 點。

那斯達克指數上漲 102.01 點，或 0.7%，收 14,762.58 點。

費城半導體指數上漲 56.5 點，或 1.76%，收 3,272.4 點。

今日重要總經數據：

美國 Q2 實質 GDP 季增年率初值，市場預期 8.3%，前值為 6.4%。

美國 Q2 消費者支出季增年率初值，市場預期 10.7%，前值為 11.4%。

美國 Q2 核心 PCE 季增年率初值，市場無預期值，前值為 2.5%。

重要個股動態：

1. Facebook (FB-US)

Facebook 於週三 (28 日) 美股盤後公布第二季財報，每股盈餘報 3.61 美元，高於市場預期的 3.04 美元，營收則報年增 56% 至 290.8 億美元，高於市場預期的 278.5 億美元。

Facebook 第二季月度活躍用戶增長 7% 至 29 億，略低於市場預期的 29.1 億，但美國和加拿大的日活躍用戶並未顯著增長。

而除了數位廣告部門營收表現強勁以外，其他部門如電子商務、AR/VR 等非廣告業務亦持續增長，營收年增報 36% 至 4.97 億美元。

但 Facebook 在經歷了第二的巨幅成長後，Facebook 開始警示後續的營運放緩風險。

Facebook 首席財務長 David Wehner 表示，預計 Facebook 今年下半年營收增速將大幅降低，並認為監管政策和平台的改變，尤其是 iOS 最近的改變，將對廣告業務增長產生不利影響。

今年以來，Facebook 股價累計上漲 37%，高於同期標普 500 指數的 17%。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 高通 (QCOM-US)

高通於週三 (28 日) 美股盤後公布超預期的第三財季財報，並給出強勁的第四財季業績預期後，盤後交易中高通股價漲幅一度超過 3%。

高通第三財季營收報年增 63% 至 80 億美元，高於市場預期的 75.8 億美元，調整後每股盈餘報 1.92 美元，也高於市場預期的 1.68 美元。

高通對第四財季營收和每股盈餘預期的中位數分別落在 88 億美元和 2.25 美元，亦是優於市場預期。

本次高通獲利增長的一大主要來源是晶片銷售，高通第三財季半導體業務營收報 64.7 億美元，年增 70%，其中手機晶片銷售佔有相當大一部分，射頻前端更是增長最快的業務，年增報 114% 至 9.57 億美元。

高通預計 2021 年客戶的智慧手機出貨量將大幅增長，其中智慧型手機出貨量估落在 4.5 億至 5.5 億部之間。

QCOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果先前週二 (27 日) 曾警告稱，由於晶片短缺也開始影響蘋果，Mac、iPad 的產能可能惡化，並將波及智慧型手機 iPhone 生產，預計截至 9 月底的第四財季營收增速將比上一季有所放緩。

第三財季蘋果營收增長 36%，雖也受晶片短缺所影響，但主要限於 iPad，損失不到 30 億美元，小於市場預期。