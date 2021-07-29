從「斷捨離」開始財富累積 3個讓小錢變大錢的好方法

撰文：李美虹

「斷捨離」是近幾年很熱門的名詞，國內外興起「整理師」（或「整聊師」）一職，到府協助屋主把家中雜物整理乾淨，不僅讓屋主重新獲得乾淨整潔的環境，還能開啟「簡單生活」計劃。

法國生活美學大師多明妮克．洛羅在《理想的簡單生活》一書中提到：「絕大多數的人，在生命的旅程中，都攜帶了沉重甚至是超重的行李。」而你我可能都是這類型的人。

「斷捨離」這個名詞源自於日本，「斷」是「斷絕不需要的東西」，「捨」是「捨去多餘的物品」，「離」是「脫離對物品的執著」。很多人以為「斷捨離」僅是整理居家「外在」物品，那可就大錯特錯！真正的「斷捨離」重點在於「離」，也就是讓我們可以藉由整理物品、捨棄無用之物，還以乾淨整潔場所，達到心境上的轉變，擺脫對物品的執著，進而讓心情舒暢愉悅。

脫離對物品的執著

只把錢花在刀口上

如果學會「斷捨離」，不僅可以還給居家舒適的空間，還能對財務大有助益。因為「脫離對物品的執著」可以讓我們不再亂買東西，甚至戒除「囤積症」，從過去「亂買一堆便宜物品」進階到「只買品質好的東西」，杜絕浪費金錢的心態，只把錢花在刀口上，不僅能藉此存住錢，甚至能擺脫過去「月光族」的財務困境。

施行「斷捨離」生活後，會發現「簡單就是美」，再也不用跟別人比較。此外，堅持「買一件物品，就得從家中丟掉一件物品」的原則，能讓自己在購物時先思考到底這件物品是「需要」還是「想要」？同時，因為體會「Less is more」之後，也不會因為「恐慌」而囤積一堆生活用品（例如衛生紙、過多的食物），這些都能讓你逐漸地把錢省下來。

花小錢，是現代人每天的一種生活習慣，但藉由「斷捨離」的練習，可以讓我們改正花錢習慣。如果你想要學習「斷捨離」，可以從很多 YouTube 影片或書本中學習到觀念與方法，而在金錢上，該如何從小錢存出大存款，然後滾出大雪球？方法並不難，以下介紹 3 種簡單的方法，讓你輕鬆實踐存錢目標。

生活費固定金額法

將餘額存下來

Amy 在 27 歲時就擁有百萬存款，她說，這全歸功於從 12 歲開始領零用錢時，媽媽就強迫她把小錢管好。那時還是國小生的她，被媽媽要求開始記帳，連花 5 元都要記下來，同時媽媽還會隨時檢查她錢包裡的錢與記帳本的餘額是否相符，而記帳這個動作，她一直持續到 18 歲，之後就沒記了，因為一旦養成習慣之後，就會控制花費不透支。

金錢觀從小就扎根，使得 Amy 在「買東西」上也有自己的原則，例如她不會追求「快時尚」，因為她看到朋友們購買最新潮流的衣服、鞋子、包包，很快就會因為褪流行被打入「冷宮」，但東西卻不整理、丟棄，導致越堆越多，最後連家裡的椅子都「長滿」衣服，所以她絕不追求「快時尚」，只買品質好、耐穿耐用的衣服、鞋子、包包，數量不必多，夠用就好，也因此她的存錢速度比一般女生快很多。

Amy 觀察，很多女生都會有「平常工作辛苦，要犒賞寵愛自己」的心態，很容易就在不知不覺下花光辛苦賺來的錢；另外，身邊一些有存錢的朋友，則是存「月餘額」，所以每個月存的金額不固定，甚至因為多花了錢而無錢可存。

而 Amy 則是規定自己每個月的生活費只能花一定限額，也就是採取「生活費固定金額法」。例如，她在大學工讀時，每月收入 1 萬 8 千元，她會把 1 萬元轉到另一個銀行帳戶，只留 8 千元當生活費；畢業後薪水提高到 2 萬 7 千元，她便把生活費提高到 1 萬元，其餘薪水仍全部轉入存款帳戶。

在生活費用固定不變下，隨著薪資提高，Amy 每月可儲蓄的金額越來越多，加上年終獎金也是只要一領到就直接存起來，因此在她 27 歲時已經存了 100 多萬元，那一年 Amy 從戶頭裡拿出 10 萬元去日本旅行了 2 週，盡情享受存錢帶給自己的生活樂趣。

固定比例存錢法

計算每月該存數字

小錢就像滾雪球，當遇到一個濕滑的下坡，雪球就會越滾越大，在證券公司上班的顧小姐就是最好的實行者，她進入社會工作後，即訂出一年的存錢目標，然後反推每個月要存多少錢，因此算出每月要存下 4 成薪水。抓出儲蓄與支出比例後，她嚴格執行，並且每月檢討。

當她存到 50 萬元時，就在台中買下兩間學生套房出租，每月當包租婆，加上持續存下 4 成薪水，讓她財富不斷累積。6 年前她將房地產出清，賣房子賺到的錢，加上手中持有的股票市值，算一算，累積了 900 多萬元財富。

顧小姐有一個觀念值得分享，她說，總報酬跟本金有關，同樣的報酬率，本金不同，總報酬金額就不同，例如同樣都是賺 10%，本金 10 萬只賺 1 萬元，本金若有 1 千萬，就賺了 100 萬元，所以，存小錢持續累積本金，是非常重要的動作。

定期定額存 ETF

用小錢累積大財富

小資族存錢的速度雖會因薪水不高而較緩慢，但投資理財的修練卻要越早開始越好，專家建議小資族可以用小錢練習「投資」，像是買零股或股價較低的 ETF，讓自己對投資市場有參與感。

以投資新手最熟悉的元大台灣 50（0050）為例，投資它就等於擁有全台灣前 50 大上市公司的零股，每年還能參與這些公司盈餘配息，而且在交易成本上，ETF 有很大的優勢，若想長期投資，當然是選擇交易成本越低的理財工具越好，才不會因太高的交易成本侵蝕獲利。

買 ETF 的方式也有兩種，一是平日努力存錢，然後每半年買一次，例如每年 6 月底、12 月底，用累積的存款按照投資比例購買 ETF，原則是「只存不賣」，時間到了就買，不看大盤指數高低，只要留意資金與資產配置，然後按照自己存股的步調，執行買進動作。

另一種則是每月透過券商定期定額買進。目前國內已有多家券商配合開放投資人「定期定額」買股，最低門檻跟買基金一樣，每月扣款 1,000 元，且可以自己選擇扣款日期，算是同時兼具股票及基金的好處，而且能購買的 ETF 不限定於台灣 50，還有其他 ETF 可供挑選。

此外，雖然小資族總資產不多，但還是要做資產配置，可以用「100 法則」做為比例分配，例如現在 30 歲，100 減 30 等於 70，意味可用 7 成資金拿來存台灣 50，3 成現金放定存，當股票下跌，還有錢可以逢低攤平。只要慢慢存，當本金累積較多時，不用追求很高的報酬率，每年就可以多領一份薪水。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 8 月號第 167 期