物價情勢穩定 6月CPI年增率下滑至1.89%

主計總處今 (7) 日公布我國 6 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率自上月的 2.48% 下滑至 1.89%，終結連 2 月 CPI 超越 2% 的態勢，若扣除蔬菜水果，CPI 漲 1.69%，再剔除能源後的核心 CPI 漲 1.36%；而上半年 CPI 年增率為 1.47%，穩居央行通膨防線 2% 之下。

主計總處說明，由於油料費持續受去年比較基期低的影響，加上機票、蛋類、蔬菜、水果和肉類價格上漲，使 6 月 CPI 年增 1.89%，不過，因暫緩實施夏月電價，電費下跌 18.35%，再加上通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

圖表：主計總處提供。

民眾交通成本增 機票價格大漲逾 30% 油價漲 27%

就 7 大類來看，以交通及通訊類漲 7.62% 最多，主要是因機票價格上漲 32.52%，加上油料費續受去年低基期影響，漲 27.78%，惟通訊設備價格下跌 8.90%，抵銷部分漲幅。

其次為衣著類漲 2.37%，反映部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 3.73% 所致。

另一方面，受天候影響，蔬菜和水果價格分別上漲 8.78%、6.58%，蛋類、肉類價格也分別漲 11.49% 和 3.65%，使食物類漲 2.18%。

上半年平均 CPI 年漲 1.47%，其中，商品類漲 1.60%，服務類漲 1.37%，而核心 CPI 漲 1.18%。

觀察鄰近國家 (地區) 物價走勢，我國前 5 月 CPI 年漲 1.39%，南韓漲 1.7%，新加坡漲 1.3%，香港漲 1.1%，中國漲 0.4%，僅日本跌 0.3%。