〈聯電法說〉Q2毛利率衝破30% 每股賺0.98元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日公告第二季財報，毛利率衝破 30%、達 31.3%，創 10 年半來單季新高，稅後純益 119.43 億元，季增 14.5%，年增 78.76%，每股純益 0.98 元，寫歷史新高紀錄 (2008 年採單季財報計算以來)；上半年純益達 223.71 億元，年增逾 1.5 倍，EPS 達 1.83 元。

聯電第二季營收 509.1 億元，季增 8.1%，年增 14.7%，毛利率 31.3%，季增 4.8 個百分點，年增 8.2 個百分點，營益率 22.2%，季增 6 個百分點，年增 9 個百分點；稅後純益 119.43 億元，季增 14.5%，年增 78.76%，每股純益 0.98 元。

聯電上半年營收 980.05 億元，季增 13.1%，毛利率 29%，年增 7.8 個百分點，營益率 19.3%，年增 8.6 個百分點；稅後純益 223.71 億元，年增 151.7%，每股純益 1.83 元。

聯電財測預估，第二季晶圓出貨量將增加 2%，ASP 成長 3-4%，毛利率挑戰 30% 大關，產能利用率維持 100%，財報結果出爐優於財測預期。

聯電共同總經理王石表示，第二季營運受惠 5G 與數位轉型強勁需求帶動，晶圓製造產能利用率超過 100%，整體出貨量較上季成長了 3%、達 244 萬片約當 8 吋晶圓。

王石指出，在 4G/5G 智慧手機、固態硬碟、和數位電視等整合應用推動下，第二季 28 奈米營收持續成長，並持續優化產品組合與降低成本，以提升毛利率，預期結構性需求仍將持續，並繼續支撐整體平均售價 (ASP) 上升。