盤前財經大事搶先讀2021年07月28日

今日操盤前瞻

美國聯準會利率決策

美股財報季：波音、麥當勞、輝瑞

法說會：聯電、開發金、欣興、精測等

除權息：南亞、新產、遠百、上海商銀、信昌電等

蘋果 Q3 獲利翻倍 預告供應鏈瓶頸使 Q4 營收成長減速 盤後跌逾 1%

蘋果 (AAPL-US) 周二 (27 日) 盤後公布止於 6 月的會計年度第 3 季財報，獲利幾乎翻倍成長，與營收均締造史上最佳 Q3 成績，5G iPhone 銷售年增近 50%、大中華業績成長 58% 是亮點。但蘋果預告供應鏈瓶頸可能影響 iPhone 和 iPad 銷售，且服務需求增幅放緩，可能導致本季營收成長遜於第 3 季。閱讀全文...

AMD 再上修全年營收預測 持續搶走英特爾市占 盤後漲 1%

超微 (AMD-US) 周二 (27 日) 公佈 2021 會計年度第二季財報皆優於市場預期，看好第三季資料中心與遊戲仍為主要成長動能，且各項業務有望持續成長，將全年營收成長率由 50% 上修至 60%，意味著有望持續在利潤優渥的伺服器晶片市場搶奪英特爾市占，AMD 盤後漲 1.12%。閱讀全文...

IMF 警告：通膨可能更持久 各國央行需先發制人

週二 (27 日) 美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 開始為期兩天的利率政策會議，國際貨幣基金 (IMF) 發出警告，通膨可能更持久，各國央行需先發制人。閱讀全文...

彭博：中國有意課徵鋼品出口稅 最高稅率 25%

中國傳出考慮對熱軋鋼捲等鋼品出口課徵更多關稅，以達成限制國內產量和抑制價格飆漲的雙重目標，稅率介於 10-25% 之間。閱讀全文...

英特爾跨晶圓代工 拿下高通、亞馬遜訂單組美國同盟 台積電營運承壓

英特爾 (INTC-US) IDM 2.0 戰略計畫有新進展，繼先前宣布跨入晶圓代工領域後，周一宣布拿下高通、亞馬遜兩大客戶訂單，開始分食台積電 (2330-TW) 的晶圓代工大餅，在美國政府積極建立本土半導體供應鏈下，英特爾此舉等同宣告美國半導體聯軍成立，為台積電營運帶來新的壓力。閱讀全文...

聯發科 Q3 營收季增高標 5% 創 11 年來最小季增幅

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，今年半導體產業受供應鏈產能限制，季節性因素不同於往年，預計第三季營收約 1257-1319 億元，季增幅高標為 5%，估創 11 年來最小季增幅，形同是最淡的旺季。閱讀全文...

6 月景氣對策分數減少 1 分 燈號連五亮紅燈

國發會昨 (27) 日公布 6 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 40 分，較上月減少 1 分，燈號連五亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，整體景氣仍維持熱絡，但 6 月批發零售餐飲、製造業營業氣候測驗點受國內疫情干擾，相對弱勢。閱讀全文...

旺宏產能滿載下半年樂觀 6 吋廠出售案本季可望定案

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (27) 日召開法說會，總經理盧志遠表示，目前產能仍滿載，下半年營運樂觀；至於 6 吋廠處分計畫目前進度良好，希望暑假期間可完成。閱讀全文...