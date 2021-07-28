中壽與永豐金控合作職場疫苗保險 助完善員工防疫保障

員工是企業最重要資產，隨著疫苗陸續開放接種，永豐金控 (2890-TW) 攜手中國人壽 (2823-TW)，正式投保職場團保疫苗險，讓員工享有更完善的防疫保障。

面對國內疫情，政府宣導鼓勵國人接種 COVID-19 疫苗，台灣目前已有 860 多萬人完成疫苗登記，未來施打疫苗將成為全民運動。在疫情持續嚴峻情況下，永豐金提供員工「接種假、照顧假與疫苗險」三道防護盾，鼓勵所屬員工接種 COVID-19 疫苗，進而提高對病毒的保護力及疫苗覆蓋率，降低企業整體因員工染疫導致營運中斷的風險。

而考量未來員工若因施打疫苗後產生身體不適住院診療，將對企業競爭力帶來影響，中國人壽自職場防疫保單後，再推出職場疫苗險保單，助企業主完善員工防疫保障。

因此永豐金便攜手中國人壽，正式投保職場疫苗險。企業投保中國人壽「基本型」團體疫苗保單，假如員工因施打 COVID-19 疫苗後 28 日內發生疫苗接種不良事件而住院，就可享有每日 2,000 元的住院日額保險金註 1 保障，若連續住院 5 天 (含) 以上則每日 3,000 元、連續住院 10 天 (含) 以上則每日 4,000 元，最高給付天數為 60 天；保障內容除了一般住院日額保險金，若是入住加護病房每日額外再給付 2000 元的加護病房費用保險金。

中國人壽表示，新冠肺炎疫情持續延燒，也呼籲企業主應帶領員工們，全力配合政府及公司的防疫規定與措施，齊力同心防疫及抗疫，一起安度本波疫情。