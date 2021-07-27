美強化晶圓製造代工能力 2030年拚市占從10%拉升至15%

英特爾 (INTC-US) 近期積極搶進晶圓代工市場，凸顯美國正強化在地製造能力，SEMI 全球行銷長暨台灣區域總裁曹世綸今 (27) 日表示，根據美國百日報告顯示，美國強化在地半導體製造布局，目的是希望 2030 年將原本預期僅剩 10% 全球製造份額拉升至 15%。

曹世綸指出，從全球半導體動態分析，半導體產業仍屬於全球專業分工市場，廠商在不同策略上維持競合關係，將為整個半導體行業帶來創新原動力，也預期 2030 年全球半導體產業將創造 1 兆美元的市場商機。

就美國擴大製造政策為例，曹世綸認為，美國希望提升占比較低的先進製程比重，但中長期而言，廠商仍會擴大與代工廠、供應鏈維持夥伴關係。

曹世綸進一步表示，英特爾目前仍在全球個人電腦、伺服器領域拿下全球 80-90% 市占，在數位轉型浪潮下具有絕佳立基，過去就與台灣供應鏈夥伴合作密切，近年更設立新竹辦公室，凸顯英特爾重視與台灣晶圓代工、封裝測試、基板材料合作夥伴關係。

英特爾也重申正與第三方晶圓代工廠，包含台積電 (2330-TW)、三星、格羅方德 (GlobalFoundries)、聯電 (2303-TW) 擴大既有的合作關係，其中，英特爾計畫在 2023 年推出基於 Intel 4 製程的 Meteor Lake、Granite Rapids，就正與台積電合作開發中。