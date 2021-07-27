〈財報〉特斯拉Q2淨利翻10倍首度破10億美元 盤後漲1% Cybertruck年底生產

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周一 (26 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，財報財測均優於市場預期，淨利較去年同期成長近 10 倍，首次突破 10 億美元大關，激勵盤後股價上漲約 1%。

展望本季 (Q3)，執行長馬斯克於電話會議上表示，最大困難是汽車安全氣囊和安全帶控制模組的採購，限制加州和上海的生產。此外，供應鏈問題將須與供應商共同解決，不是收購晶圓廠就能舒緩短缺。

至於近期宣布開放充電網的消息，馬斯克與能源工程資深副總 Drew Baglino 表示，特斯拉目標是擴大充電網絡，此政策不會導致駕駛等待充電的時間延長。

特斯拉宣布，半掛式卡車 (Semi Truck) 計劃推出時間將延後至明年。該公司表示，今年德國、德州的超級工廠仍有望生產出首款小型 SUVY 型 Model Y，生產速度將因為引進多項新產品及製造技術、供應鏈挑戰未化解和區域許可所影響，為了更妥善應對目前的挑戰，因此延後半掛式卡車 (Semi Truck) 推出時間表。

此外，特斯拉汽車工程副總裁 Lars Moravy 還表示，Cybertruck 將於 2021 年底德州新廠開始生產。

此外，馬斯克也在本次電話會議上透露未來可能不會出席財報會議，他說：「我很可能不再固定出席財報電話會議，除非有真正重要的事情需要我說，但我會參加股東年會。」

Q2 財報關鍵數據

營收：119.6 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 113 億美元

稀釋後 EPS (non-GAAP)：1.45 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 0.98 美元

毛利率 (GAAP)：24.1%，年增 313 個基點

淨利 (GAAP) ：11.4 億美元，首次突破 10 億美元

自由現金流：6.19 億美元，年增 48%，優於預期的虧損 3.19 億美元

營收細項

電動車業務 (含監管信貸) 營收：102.1 億美元，年增 97%

監管信貸部門營收：3.54 億美元，年減 17%

能源營收﹔8.01 億美元

其他：9.51 億美元

特斯拉第二季營收年增 98% 至 119.6 億美元，GAAP 淨利暴增 998% 至 11.4 億美元，首次突破 10 億美元，營益率 11% 。不過第二季電動車平均銷售單價 (ASP) 年減 2%，主因是新產品推出使 Model S 、Model X 交車量減少，以及低 ASP 的中國製車款占比提高所致。

特斯拉 7 月中旬已公布交車量 20.125 萬輛，生產 20.64 萬輛。

特斯拉淨利歷年變化 (季為單位)(圖: CNBC)

剖析第 2 季個部門表現，電動車業務營收為 102.1 億美元，其中銷售 98.74 億美元，租賃 3.32 億美元。監管信貸部門營收僅 3.54 億美元，低於前四季，占電動車業務營收比率降為約 3.5%。該業務毛利率為 28.4%，年增 298 個基點，並優於前四季。

此外，包括家用、商業儲能系統的能源業務營收 8.01 億美元，季增逾 60%。不過，晶片短缺正影響該公司能源業務，馬斯克本月表示，家用儲能系統需求約 8 萬台，但第三季最多只能生產 3 至 3.5 萬台。

第二季服務和其他收入為 9.51 億美元。另外，營業費用還新增比特幣價值減損，達 2300 萬美元。

特斯拉第二季現金水位較第一季下降約 5%，現金和現金等價物為 162.3 億美元。特斯拉表示，第二季現金流下滑主要是因為償還 16 億美元債務和融資，該債務另一部分被自由現金流所抵消。