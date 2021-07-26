美超級財報週起跑 頂級分析師點名這幾檔首選股票

本週可以說是今夏的重頭戲，包含蘋果、微軟、特斯拉等重量級科技公司財報將揭曉。TipRanks 上的高級分析師也給出了他們看好的股票名單，以下是華爾街分析師認為進入美股財報季關鍵週，最值得買入的幾檔股票。

蘋果

隨著蘋果 (AAPL-US) 即將 7 月 27 日公佈上一季財報，股票研究公司 Monness 分析師 Brian White 預估，蘋果財報將取得令人矚目的表現。因此，White 重申了「買入」的評級，目標價設在 180 美元，仍有 24% 的上漲空間。

White 表示，在疫情危機中，蘋果通過引入新的創新、支持更加數位化的生活方式，吸引更多新的消費者加入蘋果，同時也增強該公司在全世界的價值主張。

White 預測，蘋果營收有望達到 803.3 億美元，年增 35%，EPS 有望達到 1.16 美元。與此同時，華爾街其他分析師認為蘋果營收將達到 729.4 億美元，EPS 達到 1 美元，在 White 看來，則是過於保守。

談到 iPhone 的營收，White 則預計將連續第三季保持增長，年增 48% 至 391.4 億美元。不過，可能將較上一季的年增 66% 有所下降。

在前景預測方面，White 預估蘋果第四季的營收達 873.1 億美元，EPS 為 1.28 美元，均顯著高於華爾街的預期。

White 在 TipRanks 的最佳表現分析師名單中排名第 50，每次評級的成功率為 78%，平均回報率為 29.1%。

Alphabet

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 也將在 7 月 27 日公佈財報。美銀證券分析師 Justin Post 預計，隨著美國經濟開始運轉，該公司將迎接又一個上漲的季度，因此維持「買入」的評級和 2,755 美元的目標價，較目前仍有 8% 的上漲空間。

Post 認為，Alphabet 的營收將與華爾街的預期一致，但他預測 EPS 有望達到 20.15 美元，高於華爾街平均預期的 19.21 美元。

他也預估搜尋業務的營收有望較上一季增長 19 個百分點。而雲端業務方面，Post 認為，谷歌雲端業務的增長與亞馬遜 AWS 的對比，將影響市場情緒，他認為谷歌的雲端業務在所有非廣告領域中，帶來了最多的新價值創造。

星巴克

星巴克 (SBUX-US) 也是分析師看好的美股之一，Oppenheimer 的分析師 Brian Bittner 將該股目標價上調至 140 美元，較目前仍有 17% 的上漲空間。此外，他對該股維持「買入」評級。Bittner 也認為，星巴克在 2022 財年的單店銷售額 (AUV) 有望超越分析師的預期。

臉書

臉書 (FB-US) 也將在本週公布最新的財報，Jefferies 分析師 Brent Thill 將臉書的目標價上調至 400 美元，仍有 16% 的上漲空間，並維持「買入」的評級，他表示，臉書是一檔他最願意持有的 FAANG 股票。

針對臉書的新一季財報，Thill 認為，華爾街對臉書上季營收的預測過於保守，他指出，旅遊、電影和零售等此前低迷產業的廣告需求已經超出預期，加上 iOS14 隱私方面的不利因素並對廣告營收的影響相對較小，有望推動臉書廣告營收年增 50% 以上，高於華爾街普遍預期的 45% 以上。