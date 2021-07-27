美國重啟紅利+蘋果新機備貨狀況佳 高盛：將抵銷Q4中國銷量疲軟的影響

蘋果秋季將發表 iPhone 13 新機，供應鏈進入備貨期，除了近期傳出新機備貨量有超出預期的趨勢，投行高盛周一 (26 日) 也看好下半年蘋果表現，預估美國經濟重啟將抵銷中國手機銷售疲軟的狀況。

高盛首席分析師 Rod Hall 表示，美國經濟重啟的環境有望推動下半年 iPhone 需求出現短期成長，這與今年初中國手機出貨量激增非常類似。

Hall 相信蘋果 (AAPL-US) 周二的財報會給出強勁的第四季 (截至 9 月) 的財測，主因在於本季的供應鏈 iPhone 出貨數據強勁，以及龐大的 iPad 未消化訂單收入 (Backlog Revenue)。

Hall 表示，iPhone 美國的強勁需求也可能抵消中國市場疲軟銷量。中國官方提供的中國手機銷售數據顯示，截至 6 月，今年手機整體出貨量較去年同期下降 27%。他表示：「我們繼續對今年晚些時候的 iPhone 需求預期保持謹慎，但我們預計蘋果即將公布的財報將釋出好消息。」

根據供應鏈消息，蘋果今年在台積電預訂的 A15 處理器總量超過 1 億顆，這代表蘋果針對 iPhone 新機備貨量會比外資預期高標 9500 萬支多逾 5% 。

研調機構 Omida 本月報告指出，蘋果已是全球 OLED 面板最大採購商，因應傳出將全面搭載 OLED 的新機發表在即，今年將擴大向供應商採購 OLED 面板，從原 1.69 億片，上修至 1.72 億片。

另一方面，Hall 認為，由於 iPhone12 較晚推出，蘋果第四季營收面臨的挑戰將較小，另外，預估 Q4 未消化訂單營收介於 30 億至 40 億美元，大部分與 iPad 有關。

財報看點：App Store 廣告收入、疫情對營運影響

蘋果預定周二美股盤後公布財報，Hall 表示，除了觀察程式追蹤透明化 (App Tracking Transparency) 推出如何影響 App Store 廣告收入外，蘋果高層對於 Delta 變種病毒影響內部營運，也是財報的一大重點。

高盛預估，蘋果第三季 (截至 6 月) 營收達 725 億美元，毛利率 42.1%，每股盈餘 0.99 美元。鑒於美國經濟重啟帶動 iPhone 需求預期，Hall 估計，第四季蘋果營收上看 831 億美元，每股盈餘為 1.12 美元。

高盛對蘋果 12 個月目標價維持在 130 美元，是由預期 EPS 得出的 27 倍本益比所推算，Hall 的目標價低於市場普遍預期。