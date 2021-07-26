大量上半年稅後純益年增1.52倍 EPS 2.53元

設備廠大量科技 (3167-TW) 受惠 PCB 市場需求熱絡，上半年營收 22.69 億元，年增 1.54 倍，公司今 (26) 日公布上半年自結，稅後純益 2.03 億元，年增 1.52 倍，每股純益達 2.53 元。

在 PCB 產業大舉拉貨下，大量科技 6 月營收 4.45 億元，創新高，第二季營收也逐月創高，單季營收 13.11 億元同寫新猷，季增 36.86%，年增 1.3 倍，第二季稅後純益 1.22 億元，季增 50.22%，年增 85.19%，單季每股純益爲 1.52 元。

大量科技上半年營收 22.69 億元，年增 1.54 倍，稅後純益 2.03 億元，年增 1.52 倍，每股純益 2.53 元；大量科技目前訂單能見度高，產能利用率也達 100%。

展望今年全年，受惠台、陸設備投資帶動，營收目標挑戰超越 2018 年高峰 39.87 億元。

大量科技目前設備產品涵蓋 PCB 和半導體，其中 PCB 除各式標準化多軸鑽孔機、多軸成型機外，帶有 CCD 深控系列的產品，也是近年積極推廣的重點。

半導體設備方面，大量科技除了檢查、量測設備陸續看到成效，大量表示，開發出的 CMP Pad 量測模組，可在濕製程、研磨階段做到即時資料搜集、監控、量測，動態量測研磨墊均勻度，未來奈米級製程時，CMP 用量會越來越大，正積極通過台灣第一線客戶認證，預計本季完成商品化驗證。