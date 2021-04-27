大量科技營運走出谷底 Q1獲利年增4.55倍 EPS 1.01元

設備廠大量科技 (3167-TW) 受惠市場需求熱絡、營運也走出谷底，大量今 (27) 日公布第一季自結，稅後純益 8095 萬元，年增 4.55 倍，每股純益 1.01 元，目前大量手中訂單能見度可看到兩季，產能利用率也達 100%。

大量科技 2021 年首季營收為 9.58 億元，創 10 季以來新高，展望今年全年，受惠台、陸廠設備投資帶動，營收目標挑戰超越 2018 年高峰期的 39.87 億元。

大量科技目前設備產品涵蓋 PCB 和半導體，其中 PCB 除了各式標準化的多軸鑽孔機、多軸成型機之外，帶有 CCD 深控系列的產品，是近年大量積極推廣的重點之一。

大量科技在半導體設備方面，除了檢查、量測設備陸續看到成效，CMP Pad 量測模組也是今年重點，大量表示，大量科技開發的 CMP Pad 量測模組可在濕製程、研磨階段，做到即時的資料搜集、監控、量測，動態量測研磨墊均勻度，同時，未來奈米級製程時，CMP 用量會越來越大，正積極以台灣第一線客戶為認證對象，預計第三季完成商品化驗證。

大量科技去年稅後純益 4.19 億元，每股純益 5.23 元，日前董事會通過去年股利每股配發現金 3 元。