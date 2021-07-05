〈每周CFTC報告〉投機者削減美元空頭押注 做多黃金意願減弱

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者基本延續之前策略，減持歐元、英鎊的多頭部位，並削減做空美元指數押注，但幅度較前一周明顯減少。在商品部分，續減黃金多頭，但增加白銀的做多布局。

美元與外匯

截至 6 月 29 日當周，投機者持有的美元淨空單減少 62 口，至 448 口。

據《路透》測算，綜合各主要貨幣押注，美元淨空頭部位價值從前一周的 128 億美元，降至 104.4 億美元。為 4 月底以來最低水準。自聯準會立場意外轉鷹之後，美元呈現上漲，美元指數最高升至 92.759 的 3 個月高點。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，大型投機者繼續減少歐元及英鎊的多頭布局，日圓的淨空單增加幅度則達到萬口以上。英國首相強生 (Boris Johnson) 將就英國解封一事做出決策，為市場關注焦點。

具體為：

歐元淨多單減少 1911 口，至 89057 口；

英鎊淨多單減少 204 口，至 17723 口；

日圓淨空單增加 16033 口，至 69895 口；

瑞士法郎淨多單減少 2487 口，至 11065 口；

澳幣淨空單增加 225 口，至 17800 口；

加元淨多單增加 2576 口，至 45801 口；

紐元淨多單減少 162 口，至 2576 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單減少 3988 口，至 162226 口。

白銀淨多單增加 1606 口，至 41477 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 3671 口，至 522490 口。

(圖表取自 actionforex.com)

受美元升值影響，黃金在 6 月份表現不佳，全月下挫約 7.6%，投機者選擇降低多頭水位，為連續第 4 周減少。

在 OPEC 聯盟做出決策前，市場對油價轉為謹慎，投機者略微降低多頭押注，但整體部位仍維持在 50 萬口上方。