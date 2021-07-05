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〈每周CFTC報告〉投機者削減美元空頭押注 做多黃金意願減弱

〈每周CFTC報告〉投機者削減美元空頭押注 做多黃金意願減弱(圖:AFP)
〈每周CFTC報告〉投機者削減美元空頭押注 做多黃金意願減弱(圖:AFP)

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者基本延續之前策略，減持歐元英鎊的多頭部位，並削減做空美元指數押注，但幅度較前一周明顯減少。在商品部分，續減黃金多頭，但增加白銀的做多布局。

美元與外匯

截至 6 月 29 日當周，投機者持有的美元淨空單減少 62 口，至 448 口。

據《路透》測算，綜合各主要貨幣押注，美元淨空頭部位價值從前一周的 128 億美元，降至 104.4 億美元。為 4 月底以來最低水準。自聯準會立場意外轉鷹之後，美元呈現上漲，美元指數最高升至 92.759 的 3 個月高點。

(圖表取自 actionforex.com)
(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，大型投機者繼續減少歐元英鎊的多頭布局，日圓的淨空單增加幅度則達到萬口以上。英國首相強生 (Boris Johnson) 將就英國解封一事做出決策，為市場關注焦點。

具體為：

  • 歐元淨多單減少 1911 口，至 89057 口；
  • 英鎊淨多單減少 204 口，至 17723 口；
  • 日圓淨空單增加 16033 口，至 69895 口；
  • 瑞士法郎淨多單減少 2487 口，至 11065 口；
  • 澳幣淨空單增加 225 口，至 17800 口；
  • 加元淨多單增加 2576 口，至 45801 口；
  • 紐元淨多單減少 162 口，至 2576 口。
黃金、白銀及原油
  • 黃金淨多單減少 3988 口，至 162226 口。
  • 白銀淨多單增加 1606 口，至 41477 口。
  • WTI 原油期貨淨多單減少 3671 口，至 522490 口。
(圖表取自 actionforex.com)
(圖表取自 actionforex.com)

美元升值影響，黃金在 6 月份表現不佳，全月下挫約 7.6%，投機者選擇降低多頭水位，為連續第 4 周減少。

在 OPEC 聯盟做出決策前，市場對油價轉為謹慎，投機者略微降低多頭押注，但整體部位仍維持在 50 萬口上方。

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