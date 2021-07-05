〈每周CFTC報告〉投機者削減美元空頭押注 做多黃金意願減弱

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者基本延續之前策略，減持歐元、英鎊的多頭部位，並削減做空美元指數押注，但幅度較前一周明顯減少。在商品部分，續減黃金多頭，但增加白銀的做多布局。
美元與外匯
截至 6 月 29 日當周，投機者持有的美元淨空單減少 62 口，至 448 口。
據《路透》測算，綜合各主要貨幣押注，美元淨空頭部位價值從前一周的 128 億美元，降至 104.4 億美元。為 4 月底以來最低水準。自聯準會立場意外轉鷹之後，美元呈現上漲，美元指數最高升至 92.759 的 3 個月高點。
其他貨幣部分，大型投機者繼續減少歐元及英鎊的多頭布局，日圓的淨空單增加幅度則達到萬口以上。英國首相強生 (Boris Johnson) 將就英國解封一事做出決策，為市場關注焦點。
具體為：
- 歐元淨多單減少 1911 口，至 89057 口；
- 英鎊淨多單減少 204 口，至 17723 口；
- 日圓淨空單增加 16033 口，至 69895 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 2487 口，至 11065 口；
- 澳幣淨空單增加 225 口，至 17800 口；
- 加元淨多單增加 2576 口，至 45801 口；
- 紐元淨多單減少 162 口，至 2576 口。
黃金、白銀及原油
- 黃金淨多單減少 3988 口，至 162226 口。
- 白銀淨多單增加 1606 口，至 41477 口。
- WTI 原油期貨淨多單減少 3671 口，至 522490 口。
受美元升值影響，黃金在 6 月份表現不佳，全月下挫約 7.6%，投機者選擇降低多頭水位，為連續第 4 周減少。
在 OPEC 聯盟做出決策前，市場對油價轉為謹慎，投機者略微降低多頭押注，但整體部位仍維持在 50 萬口上方。