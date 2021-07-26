銀行拚信託2.0商品多元化 異業結盟找出路

銀行積極跨業結盟做大信託 2.0 的餅，包括土銀、台企銀 (2834-TW) 等分別鎖定房貸客戶、長照等機構打造更多元的信託產品。

以不動產專業見長的土銀，結合個金及企金業務，積極與往來建商爭取協力開發樂齡安居共生宅合作商機，並結合證券化以增加籌資管道，引導市場資金投入。土銀同時瞄準房貸客群，提供「樂齡保全安養信託」整合型信託服務及開辦全新的「預開式安養信託」服務，對外以跨業合作結盟，發展「異業結盟多元安養信託」業務，擴大安養信託照護層面。

以「社福型安養信託」為例，該行近期推出優惠專案，向各縣市政府及社福團體推廣經法院裁定縣市政府擔任監護人或輔助人及委託人指定或法院裁定社福團體擔任信託監察人職務時，可透過信託機制協助委託人有效管理信託財產並保障其生活權益。

另外，土銀也在今年初以來分別與新竹市、台南市政府簽訂社福型安養信託契約，提供委託人未來生活、醫療、養護等其他費用之用，以達維護委託人財產安全及專款給付目的。

台企銀則與祥寶尊榮長照集團簽訂業務合作備忘錄，共同建立信託及安養照護合作機制，提供一條龍服務，打造友善高齡者的生活環境，加速長照產業多元發展。

台企銀表示，透過與長照機構異業結盟，建立銀行與長照、安養機構的跨產業結合模式，強化信託業務的深度與廣度，在資產管理和信託支付外，增加機構入住、生活照顧、健康診斷、家事清潔等服務等新模式。