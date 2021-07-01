股票可財富管理也能資產移轉 金管會開放券商申辦他益信託

為提升證券商辦理財富管理業務的競爭力，金管會今 (1) 日宣布，近期開放證券商可以辦理「有價證券他益信託」業務，也就是將股票信託給券商，本金自益孳息，其中股息部分可「他益」設定給妻兒等第三人，有助協助客戶規劃財富移轉與財產移轉。

證期局副局長蔡麗玲解釋，現行證券商可以以信託方式辦理財富管理業務，兼營金錢信託及有價證券信託業務，但是限於「自益信託」，也就是信託契約受益人與委託人同一人。

一旦開放證券商可以辦理有價證券「他益信託」業務後，即信託契約受益人與委託人就可設定不同人。

不過，想開辦「他益信託」的券商需要符合資格條件如下:

一、資格條件

（一）證券商申請日的前半年自有資本適足比率逾 150%。

（二）財務狀況符合任一條件：

1. 最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示淨值達新臺幣 100 億元。

2. 最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示總資產達新臺幣 200 億元以上，淨值達新臺幣 60 億元以上，且不低於實收資本額，最近三年均有獲利。

3. 直接或間接持有證券商股份 100% 的控制公司，或對證券商具有控制性持股的金融控股公司，符合此條件之一，並出具無條件且不可撤銷的保證以擔保其債務者。

（三）法令遵循情形良好。

蔡麗玲表示，統計 21 家券商符合申請資格，截至 5 底，已有 11 家券商已有財富管理業務、有 10 家有信託業務，合計已管理的信託財產有 1680 億元，其中，231 億元是有價證券信託。