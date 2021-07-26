迎接降級消費商機 銀行祭滿額回饋促刷優惠

防疫警戒明 (27) 日即將降級成二級，銀行摩拳擦掌鎖定餐飲、百貨等消費通路推出滿額回饋促刷優惠，祭出兩位數回饋率、相當於 9 折優惠，搶內需消費商機。

兆豐銀行宣布，9 月底前只要在餐飲、百貨或旅遊等通路刷兆豐指定信用卡累積滿 3000 元，並完成登錄就送 300 元家樂福即享券，換算回饋率約 10%、相當於 9 折優惠。

此外，兆豐銀也同步祭出「拚振興送百萬」活動，刷指定信用卡消費滿 5888 元，完成登錄就能抽現金回饋，特獎最高有 100 萬元家樂福即享券，以及 58000 元、800 元及 100 元的家樂福即享券，總計將送出超過千名獎項。

一銀鎖定中元節普渡商機，攜手四大量販超市，祭出刷卡滿額回饋，回饋率最高可達 16% 回饋，舉例來說，持一銀信用卡到家樂福單筆除值滿 1000 元，享 3% 會員點數回饋，指定日更加碼至 6% 回饋；使用「桃園市市民卡聯名卡及桃園市認同卡」滿額再贈 10% 現金回饋，等同 16% 高額神回饋。

持一銀卡每週六、日到全聯刷卡或儲值 PX Pay，單筆滿 1000 元贈 500 點福利點。使用「iLEO 信用卡」完成指定任務再加碼回饋 1%，等同滿額筆筆賺 6% 回饋。

另外，大潤發跟愛買也加入中元節促刷優惠，單筆消費 3000 元，即贈送 100 元現金抵用券；購買家電不僅可使用分期，單筆最高享 500 元回饋；如以「icash 聯名卡」消費，加碼 5% 現金回饋