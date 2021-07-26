比特幣回神反彈至近4萬美元 挖礦概念股齊揚

虛擬貨幣受中國擴大監管，包含比特幣、乙太幣等，年中價格均回吐今年以來漲幅，但隨著監管消息鈍化，加上馬斯克、推特 (TWTR-US) 等科技大老再度喊話看好後市，比特幣近日又強彈回近 4 萬美元，也激勵台挖礦概念股回神，午盤前包含撼訊 (6150-TW)、映泰 (2425-TW)、麗臺 (2465-TW) 均亮燈漲停。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，近一日比特幣漲幅超 1 成，報價來到 38000 美元之上，為中國擴大監管措施後，近一個月以來新高，乙太幣近一日漲幅也超過 5%，最新報價來到約 2300 美元。

除撼訊、映泰、麗臺外，青雲 (5386-TW) 午盤前也攻上漲停價位，台廠概念股還包括華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 等漲幅均超過 4%。

觀察今年虛擬貨幣市場變化，年初在馬斯克宣布可使用比特幣購買特斯拉 (TSLA-US) 電動車，加上 PayPal(PYPL-US) 開放用戶使用比特幣交易下，價格一度衝上 64000 美元新高，但 5 月中以來中國當局、各省執行強力監管措施，讓比特幣全網算力銳減，價格一度崩跌至 30000 美元之下。

近期比特幣則一甩監管陰霾，在馬斯克、推特執行長多爾西 (Jack Dorsey)、女股神方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 喊話看好虛擬貨幣後市後，最新傳出電商巨頭亞馬遜 (AMZA-US) 也有意開放比特幣交易，激勵虛擬貨幣強勢反彈。

台板卡業者去年以來就受惠宅經濟、挖礦熱潮，顯卡需求維持高檔，雖然中國打壓虛擬貨幣市場，確實導致近期挖礦需求降溫，但業者認為，下半年仍有電競需求支撐，加上中國礦場並非消失，而是轉往海外建立新礦場，短期進入過渡期，但中長線需求仍不看淡。