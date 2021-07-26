〈台積電股東會〉首談捐贈疫苗 劉德音：盼抵台時程能盡量提前

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長劉德音首度對外透露，從一開始有意捐贈，到最後順利採購與捐贈疫苗的過程，現在一切塵埃落定，盼疫苗抵台時程能盡量提前；此次捐贈案將列入 ESG 支出項目中，今年支出金額將會增加。

台積電、鴻海 (2317-TW) 暨永齡慈善社會福利事業基金會於 7 月 12 日宣布，各完成 500 萬劑 BNT(BioNTech)162b2 疫苗採購，並捐贈予衛福部疾病管制署，作為新型冠狀病毒 (COVID-19) 防疫使用，預計最快 9 月底後可依序送抵台灣。

股東關心捐贈疫苗一事，劉德音表示，公司每年都有 ESG 預算，這次疫情是意外中的意外，5 月中旬看到確診人數呈幾何級數增加，便思索能為台灣人民健康做什麼事，與總裁魏哲家在 6 月 8 日的董事會上，就與董事針對疫苗捐贈充分討論，董事會也認為，能為台灣做這件事是好事。

劉德音並說，當時並不知道是否能順利買到疫苗，但就努力積極去做，過程中許多困難都一一克服，獲得多方支持，最後也找出一條路，在法規上能完成購買疫苗。

劉德音強調，捐贈疫苗並非想捐就捐，也不只是用心而已，還要許多專業才能達成，包括鴻海 (2317-TW)、永齡基金會與台積電團隊，日以繼夜討論，終於找出方法。

劉德音表示，現在一切塵埃落定，但全球疫情又開始升溫，希望所採購的疫苗能早點進入台灣，盡量讓時程往前。

劉德音也說，這次疫苗捐贈金額非常大，台積電文教基金會與慈善基金會預算無法應付，今年 ESG 金額將因此增加。

財務長黃仁昭指出，將在業外損益項目提列，包括疫苗採購、冷鏈物流及處理服務、保險等，捐贈金額不超過等值約 1.75 億美元。