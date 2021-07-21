比特幣收復3萬美元關卡 分析師：近日下跌未見恐慌性拋售

在跌破重要心理關卡一天之後，比特幣在周三 (21 日) 下午反彈，價格回升至 3 萬美元之上。

據 Coindesk 報價，至台北時間下午 16:37，比特幣報 30855 美元，24 小時上漲 3.55%，其他加密貨幣也普遍上揚約 4-6%，以太幣報 1867.9 美元，24 小時漲幅近 6%。

(圖表取自 coindesk)

比特幣周二一度跌破 3 萬美元，低至 29393 美元的低點。

Avatrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，3 萬美元一直受到關注，市場擔心如果比特幣跌破 3 萬大關，價格將大幅走低。但實際上，比特幣價格一直相對穩定，並沒有看到任何恐慌性拋售。

Quantum Economics 創辦人兼執行長 Mati Greenspan 認為，比特幣走勢沒有人們想像的那麼糟，從另一個角度看，它跌破這麼重要的心理關卡後，並沒有急速向下，實際上是一個非常看漲的信號。

儘管周三有所反彈，但比特幣仍遠未達到 4 月份創下的 64000 美元以上的歷史峰值。而且，自從比特幣從 5 月初的高點回落之後，一直在狹幅走低，預計 7 月份將會連續 4 個月走跌。

近期以來，針對比特幣的全球監管日益嚴格。監管機構一直在打擊中國的比特幣礦工，以及幣安和 BlockFi 等關鍵基礎設施提供商。周二，歐盟推出新規，要求人們記錄參與加密貨幣交易的人，以使市場更加透明和可追溯。