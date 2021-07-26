【邱志昌專欄】當空頭市場來臨時？

壹、前言

(圖一：台股若跌破 15,159.86 點才算空頭，鉅亨網)

我想很少人、很少文章、現在就去提「空頭」；在台灣產業前景如此火熱發展，股價多頭攻勢一波又一波、波濤洶湧、後浪推前浪、浪浪相銜、欲罷不能。且放眼望去，每位上市櫃公司負責人、與全球所有經濟學家、及產業研究機構；對 2021 下半年、甚至展望 2022、2023 年前景皆甚為樂觀之際，為何會有這麼愚蠢的文章？去討論「當空頭市場來臨時」？是先天下之憂而憂？還是文章寫到江郎才盡了？或在這一大波大多頭行情中，沒賺到錢、眼紅了？或為譁眾取寵？無病呻吟？當然都不是。

貳、凡事禍福相依、股市空頭總是在、基本面最強之際、醞釀與萌芽！

「生於憂患，死於安樂」，再強盛的國家如果一直多沒戒心，那麼它是會很快就墮落。將這道理用在股市；那就是如果在股市中，沒大膽把握住過去股價剛起漲的機遇，讓它一飛沖天；那今日必然是仰天長嘯、捶胸頓足。同樣若在大多頭環境中，永遠多被狂熱行情沖昏了頭，而不在高點去想晴空霹靂、空頭呼嘯而來的可怕；萬一股價來一段數千點的回檔？想必又是徒呼負負、呼天搶地。天有不測風雲？人有旦夕禍福？有花需折直須折？莫待無花空折枝？

(圖二：台灣國發會景氣領先指標，國發會網頁)

「進二退一」是股市隱形空頭趨勢形成初步，7 月中旬之後，台股大盤每天開高走低，日成交量仍高達 4、5 千億元、融資餘額不斷創新高、當沖比率勇往直前、歡樂年華、鎮日狂歡。而總體經濟，則是台灣的進出口貿易、出超金額每月屢創新高、景氣對策信號連四月紅透半邊天。但我們特別注意到了，代表景氣循環谷底、復甦、繁榮、衰退的領先指標，已悄悄地小幅連續微幅下跌四個月。當然我們也知道，這是因為台灣陰錯陽差不巧、在 5、6、7 月被 COVID-19 疫情糾纏，內需市場暫時急速降溫所致。我們也百分之兩百確信，即使 Fed 預估美國第三季 CPI 年增率高達 5% 以上；鮑爾主席也不會升息，只會意思意思、收縮一點資金、做個樣子。當資金如此氾濫時代，去高歌「當空頭來臨時」？不啻在歡宴中大奏「安魂曲」？特煞風景的？

但我們歷經過多次經濟景氣變遷，與股市多空大循環起落經驗發現，不管在任何情況下；台灣國發會編制的「景氣領先指標」，本身就是股價指數每次循環高低點重要前瞻。不管是來自內、或外生的經濟與非經濟變數，只要領先指標持續下跌到慘不忍睹；大斷頭、大熔斷的股市就是長期底部區。但當景氣日正當中、璀璨閃亮、紅到發紫時，領先指標卻悄悄下跌，經驗上多是股價中、或長期做頭信號。我們要小心、仔細、因為魔鬼總藏在細節中。投資者多想賣在最高點，捨不得該捨的時候；當然我們也跟所有眾生一樣，不知何年？何月？何日？何價？才是最高價？但我們體認到，在風險這麼大的股市中，需知足、保守、放下自己一貪再貪、狂貪的意念與野心。

今年上市公司上半年業績，沒有不特別亮麗的，但股價也很不便宜；投資股市主要在賺取差價；當沒有價差可期待、未來業績成長能見度轉變時，投資人不會因為持股是資優班，現金股息特別好、而繼續持有股票。因為這些股息殖利率多遠不及 10%、每天股價漲跌幅；股息相較價差只是鳳毛麟角。將配息所得當成最次要訴求，成為今年操作股票常態；尤其是在今 2021 年剛剛竄起來，鋼鐵、塑膠、或其餘傳統產業類股，去年多還苦守寒窯，今年哪有甚麼嫁妝？例如約 154 元 / 股股價、預估 2021 年至少可賺約 1.5 個股本以上的長榮海運，股價高聳天際，但今年配 2.5 元 / 股股息；每天當沖殺進殺出，只為這 2.5 元 / 股股息？在當沖比率動輒高達 46%、甚至超過 56% 之際，跟投資者談甚麼參加 7、8 月除息旺季？是否會被當成食古不化？會被學生笑，老師您是否研究室待太久，走進市場就迷路了？

叁、「史詩級泡沫」引為戒的特斯拉股價？QE 效果是已經疲乏了！

即使是創業股東，在股價高到不可思議價位時，也會適時顯著調節持股；他們苦久等待的就是這一刻。在過去尚未開放反向當沖之際，股價與公司基本價值關係判斷，多可根據公司淨值做為股價是否高低估準則？現在由於投資者每天「羊群效應」(Herding Effect) 太強，把錢不當錢地揮灑自如、上沖下洗，造成目前股價高估；這時就很適合原始股東賣出股票了。若指數再往上衝，對原始股東，必然是「奇異恩典、聳立雲端、忍無可忍」的天價區。

(圖三：特斯拉股價日 K 線圖，鉅亨網)

最投機、但也最前瞻、勇於產業革命開放的企業家，非美國電動車 CEO 馬斯克莫屬。特斯拉公司股價最高為 2021 年 1 月 25 日，900.39 美元 / 股；但近期已跌到 621.29 美元 / 股、跌幅為 30.99%。這是被目前美股最大空頭，葛拉漢先生引喻為「史詩級泡沫」最醒目標竿之一。特斯拉從 2019 年 7 月底 42.08 美元 / 股至今，漲幅為 14.76 倍。但從 900.39 美元 / 股至 621.29 美元 / 股、跌幅為 30.99%。馬斯克與亞馬遜公司前 CEO 貝佐斯，同樣是美國科技業、與資本市場的瘋狂傳奇人物。這些頭腦一流、創意最前衛、經營績效最優越的企業家，多不會「暗算」自己公司的股價到底值多少？

(圖四：亞馬遜公司股價日 K 線圖，鉅亨網)

肆、結論：看不出破綻的空頭風險！

非專業的投資人往往會問，世界瘟疫就在當下，為何大家要錢比要命還瘋狂？Fed 的業績就是經濟與金融市場的蓬勃發展，這個溯源於強勢資本家、摩根家族等組成的聯準會，當然將金融市場視為，美國國力強弱的真正實力所在。從 2009 年 3 月以來至今，只有 2017 年底到 2020 年 3 月中斷過，QE 政策已將利率降到最低，也將資金釋放量揮灑到極致，最徹底地營造出寬鬆環境。目前全球最繁華的股票市場，看不出任何足以使股市步入空頭的破綻。但我們只知道，在景氣最強的時候、景氣領先指標開始下滑之際，不適合大撒資金跟著羊群走；或許暫時從鬧市中抽離，可以理智見到真實的、股市結構轉變徵兆與面貌。更可以從容悠哉地採取可短可長策略，保留幾分實力、以備應付那些莫名其妙、突如其來、不可理喻的利空。

(嚴肅聲明：本人未在 Telegram，建立「飆股聊天室」群組，探討「飆股基因」；該帳戶冒用本人肖像，提醒讀者注意！文中個股只為舉例，無多空立場、也無投資與否建議；不為引用本文投資損益背書。)