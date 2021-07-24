英特爾霸主地位搖搖欲墜？高通、聯發科靠「這利器」加大力道進攻筆電市場

文 / 王子承

蘋果去年應用 Arm 架構發表 M1 處理器，讓過去使用 Arm 架構設計手機晶片的高通、聯發科虎視眈眈，加大力道跨入筆電市場。

筆電處理器由英特爾、微軟 Windows 聯手的 Wintel 主宰市場多年，除了 AMD，幾乎沒有其他對手；然而近來因為英特爾自家製程延宕，再加上去年蘋果筆電首度採用 Arm 架構設計的 M1 處理器，低功耗、高性能的特性在市場上叫好更叫座，讓同屬 Arm 陣營的高通、聯發科看準態勢，上緊發條轉進筆電處理器領域。

其實，手機晶片進軍筆電處理器並非新聞，資策會資深產業分析師魏傳虔就說，「近幾年手機市場已經持續呈現微幅成長、穩定狀況，因此，不論是品牌或是 CPU 業者都想要往別的領域耕耘。」

高通明年下半年推新品

聯發科採合縱連橫策略

其中，又以高通最為積極，2017 年開始陸續展示多款以 Arm 架構設計、用於微軟系統的筆電處理器 Windows on Snapdragon，後續善用自身優勢，與聯想發表全球首款可連上 5G 行動網路的筆電，也與惠普、三星以及宏碁等筆電品牌進行相關合作。

事實上，在蘋果 M1 處理器橫空出世前，高通在筆電領域並沒有太好的成績。



台經院產業分析師陳娣螢指出，WiFi 高度發展，使得搭載 4G 連網能力的筆電發展相對受限。另一方面，在筆電產業布局多年的英特爾，擁有完整的軟硬體供應鏈生態系，相對於高通才剛開始發展，資策會產業分析師黃馨觀察，「高通在效能、作業系統支援，並沒有表現得比較好，因此搭載率沒那麼高，這幾年（高通在筆電）市占率沒有提升很多。」

為了加強戰力，高通選擇在今年初豪擲 14 億美元（約合新台幣 393 億元）收購美國 IC 設計公司 NUVIA。

NUVIA 為多位蘋果離職高階主管所設立，更延攬蘋果前首席架構師威廉斯（Gerard Williams），蘋果 A7 至 A12 的手機晶片都出自威廉斯之手，實戰經驗豐富，也因此 NUVIA 的成立廣受矚目。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）7 月上任接受路透專訪時透露，公司未來一大發展重點將是筆電處理器，搭載 NUVIA 技術的筆電處理器預計明年下半年推出，展現高通搶進筆電市場的決心。

高通的「萬年對手」聯發科自然也沒有在這個風潮中落後，但相比高通砸大錢投資，聯發科投入較為謹慎。

雖然聯發科早在 2015 年就推出 Chromebook 筆電處理器，但成績不是特別亮眼，一直到了去年新冠肺炎疫情帶動教育筆電需求大漲，才有了轉機。疫情爆發除了使得教育用平價 Chromebook 熱銷，也讓聯發科筆電處理器出貨量倍數成長。

綜觀 2020 年個人電腦整體市場，Chrome 系統的市占率明顯上升，若再細看筆記型電腦類別，IDC 市場分析師劉伊菡統計，2020 年全球筆電市占近 15％已被 Chromebook 拿下，其中更有近 7％Chromebook 處理器是由聯發科提供，遠大於高通在 Chromebook 中不到 1％的市占。魏傳虔指出，「聯發科從以前就走快老二競爭策略，不會做第一，但是學習能力快。」

來源：《今周刊》 第 1283 期

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