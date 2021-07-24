神秘「海王子」萬海陳柏廷 獲利暴漲後感言：安不忘危、求新求進才能笑到最後

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

萬海航運去年整年賺了 113 億元，是前年的 3 倍多，是大前年的整整 10 倍。今年光是第一季就大賺了 146 億元，剛剛好等於過去 2 年的獲利加總。今年，法人預估一口氣要賺超過過去 10 年的獲利加總。

迎來這波航運業史上最好的景氣，《今周刊》獨家取得萬海航運董事長陳柏廷在疫情爆發後，給所有員工的親筆信，他在信裡說道：「如今的貨櫃航運業，雖然迎來 40 年間最黃金的獲利期，公司卻不以眼前獲利自滿，毅然決然地加碼投資新船和貨櫃，將永續發展列為首要目標，寄望以自身的實力提升，站穩在國際貨櫃航運的舞台，繼續航向永恆的未來。」

一年賺 10 年的錢

陳柏廷求精進「安不忘危」

這封陳柏廷給員工的信，標題為「虛懷若谷 安不忘危」，他在信尾提到，企業經營者只有「不斷求新求進，才能笑到最後。」

當萬海股價一舉衝破 300 元的歷史高點，引來多少市場資金瘋狂追逐，但這位始終神祕、低調，沒有對外發言一語半字的陳柏廷，今年 55 歲，理個小平頭，沒有哥哥陳致遠的帥氣，安靜不多話，站在群體中常讓人不小心就忽略了他。

然而，正是陳柏廷掌理這家幾乎與他一樣年歲的海運公司。他大學念的就是淡江大學航海系，算是科班出身，在美國舊金山大學取得企管碩士學位，回國後直接進入萬海集團歷練，33 歲就接下萬海總經理一職，坐上接班大位，42 歲再從叔叔陳清治手上接下董事長的位置，從此有長達 7 年的時間，他一人身兼萬海董事長與總經理，一直到 2015 年，才由經理人謝福隆擔任總經理一職。

人生有超過一半以上時間都在航運界，對陳柏廷而言，大海是再熟悉不過的領域，「海王子」的稱號不脛而走。

多年前，他的叔叔陳清治曾接受媒體採訪親口證實，「我們（指家族）持股萬海超過 51％。」這個數字若以現在萬海的市值 6000 多億元計算，等於家族擁有超過 3000 億元的財富，「3000 億元」的天文數字，雖說與航運業景氣起伏有極大關係，但畢竟是陳柏廷全心付出 20 多年歲月的成果，即使只算 10 分之 1，都已是數百億元的富豪。

百億富豪住尋常華廈

海王子樂吃美食街

但陳柏廷依舊過平凡日子，他樂於享用百貨公司的美食街小吃，不開跑車不住豪宅，哥哥陳致遠雖然住在知名豪宅帝寶，但他無論萬海股價起伏，依然住在天母公園附近、屋齡 10 多年的華廈裡。

也許因為接班早，和一般員工容易親近，喜歡打羽球的他，常和員工一起打球，尾牙時也不吝上台 K 歌同樂；萬海的員工福利在他主導下一步步起漲，例如大學畢業起薪 4 萬 5000 元、少子化下的生育補助每人 2 萬元，每年教育補助金 2 萬元等，行情都在許多傳產業之上，也是證交所公布的高薪 100 指數成分股，是傳產股中少數進榜者。

「比起長榮、陽明，萬海集團的底很厚，銀行業給的一堆貸款額度，他們都沒有動用。」一位金融業資深人士表示；正如陳清治所言，萬海集團「持股很高」，多年來財務穩健，近期一堆航運業趁著股價高，拚命增資撈錢，只有萬海，多年來不曾向股東伸手要過一毛錢。

財務穩健

10 多年不曾向股東伸手增資

萬海航運在陳柏廷全心掌舵下，早已是亞洲航運市場的龍頭老大，根據萬海表示，其在亞洲海運的市占率達 15％、擁有 40 條主力航線。

「萬海的基本功做得扎實，很早就做了許多本業的多樣化投資，碼頭、內陸貨櫃埸及分公司等都有所布局。」長榮海運、陽明海運前董事長謝志堅這樣評論萬海。謝志堅說，萬海雖然規模較小，但很早就願意砸錢投資碼頭，根據萬海年報公告，除了投資台北、高雄、台中碼頭外，海外還有日本、南越、北越的碼頭，萬海都有投資；自己有碼頭的好處之一是，遇到如今塞港、船班大延期時，可以容易調度，降低營運成本。

萬海以經營近洋路線起家，奠定雄厚的基礎，但其實陳柏廷進入萬海接班沒多久，2000 年在他力主下，就默默展開擴張轉型計畫，宣布投入美國遠洋航線，跨出他的「美國夢」。

虧錢也要做！

20 年一圓美國夢

今年以來，外界開始注意到萬海大舉買船，無論是二手船或是新船，1 萬 TEU（20 呎標準貨櫃）以上大船占了大半，跑美國線，尤其是美東線，一定要中大船，此舉等於宣示，萬海就是要劍指遠洋，在大西洋甚至更遠的海域，與國際大型航運公司，一決高下！

靠著多年的長線布局，萬海營收結構也隨之改變。從這幾年的遠洋近洋占比來看，2019 年時中遠洋只占萬海營運的 35％，去年已拉高到 43％，隨著今年「大船入港」，6 月中，萬海已陸續加碼開出美國航線，今年的中遠洋比重有機會逼近 5 成，陳柏廷的遠洋夢，一步步起飛！

來源：《今周刊》 第 1283 期

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