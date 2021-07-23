〈美股早盤〉企業財報傳佳音 道瓊開盤漲逾150點、Snap飆逾20%

推特、Snap 和美國運通等企業財報表現優異，點燃市場樂觀情緒，美股主要指數週五 (23 日) 開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.5％，再度站上 35,000 點關卡，那斯達克綜合指數漲 0.1％，標普 500 指數漲 0.4％，費半跌 0.4%。Snap 開盤飆逾 20%，新東方、高途等中概教育股因監管威脅全線重挫。

10 年期美債殖利率上漲至 1.31％，本週稍早對 Delta 變種病毒拖累經濟復甦的擔憂，使資金湧入債市殖利率一度跌至 5 個月低點。

財報消息面，推特 (TWTR-US) 開盤上漲 1.5％，該公司公布 Q2 營收較去年同期暴增 74%，營收和獲利均優預期，Snap(SNAP-US) 因用戶大增、營收翻倍，開盤飆逾 24％，英特爾 (INTC-US) 財報雖優，因暗示營運表現恐持續面臨供應鏈限制，開盤後跌逾 4％。

強勁的業績表現，使市場對下週的科技股重磅財報感到樂觀，臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 開盤均走揚。

財報季開跑至今，標普 500 指數成分股中已有 104 家企業發布財報。Refinitiv 數據顯示，其中有 88.5% 的公司表現優於預期，創逾 20 年最高水平。

另一方面，在傳出中國政府計畫打擊教育科技產業，尤其是課外輔導機構後，中概教育股開盤集體崩跌，截稿前高途 (GOTU-US) 跌近 60％，新東方 (EDU-US) 跌 58%，好未來 (TAL-US) 跌 53%，有道 (DAO-US) 跌逾 38％。

截至台北時間週五 (23 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 179.35 點或 0.52%，暫報 35002.70 點

那斯達克綜合指數上漲 18.71 點或 0.13%，暫報 14703.31 點

標普 500 指數上漲 17.65 點或 0.40%，暫報 4385.13 點

費半下跌 11.42 點或 - 0.35%，暫報 3248.01 點

台積電 ADR 下跌 0.48% 至每股 116.00 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.31%

紐約輕原油下跌 0.28％ 至每桶 71.71 美元

布蘭特原油下跌 0.31% 至每桶 73.56 美元

黃金下跌 0.25% 至每盎司 1800.90 美元

美元指數上漲 0.03% 至 92.86 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美國運通 (AXP-US) 早盤上漲 4.31％，至 178.23 美元。

美國運通週五盤前公布 2021 年 Q2 財報，因經濟重啟帶動餐廳、商店和娛樂場所支出回溫，加上釋出 8.66 億美元的貸款損失準備金，美國運通 Q2 排除利息支出後營收報 102.4 億美元，年增 33%，稀釋後每股純益報 2.8 美元，遠高於分析師預期和前值。

斯倫貝謝 (SLB-US) 早盤上漲 1.46％，至 28.40 美元。

這家全球最大油田服務公司週五表示，能源需求復甦幫助重振油田服務和設備需求，Q2 營收年增 5%，至 56.3 億美元，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 30 美分，優於市場預期。

Snap(SNAP-US) 早盤上漲 24.29％，至 78.30 美元。

Snap 週四盤後公布 Q2 營收翻倍，淨虧損收窄逾五成，調整後 EPS 報 10 美分，均高於市場預期，活躍用戶總數也增長 23%，至 2.93 億，增速寫 4 年最快。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 製造業 PMI，預期 62.4，前值 62.1

台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 服務業 PMI，預期 64.5，前值 64.6

台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 綜合 PMI，前值 63.7

華爾街分析：

富國銀行旗下投資研究機構 (Wells Fargo Investment Institute) 資產配置策略主管 Tracie McMillion 認為，目前股市被嚴重低估的其中一件事為企業獲利增長了多少，以及分析師上調獲利預期的程度。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，財報季進展非常順利，雖然經濟前景不如 3 個月前強勁，但未來的路沒有那麼差，可能有更多買盤進駐。