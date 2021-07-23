〈台經院景氣預測〉6月三大產業營業氣候測驗點連袂下跌 服務業挫至1年低點

台灣經濟研究院今 (23) 日公布 6 月營業氣候測驗點調查，製造業為 103.79 點，較上月下滑 1.19 點，呈現連 2 跌，服務業較上月下滑 5.46 點至 91.90 點，不僅連 3 跌更創去年 6 月以來新低，營建業為 101.34 點，較上月續跌 1.74 點，呈連 4 跌。

台經院指出，近 2 個月的疫情三級警戒狀態，大幅影響零售業、餐旅業等服務業產值表現，所幸，疫情並未擴散到製造業，製造生產動能依舊強勁，加上國內疫情逐漸獲得控制，有助減緩疫情對經濟的衝擊。

在製造業調查上，廠商認為當 (6) 月景氣「好」比率為 32.1%，較上月增加 0.9 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率為 18.3%，較上月減少 3.7 個百分點，其中，電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業和電力機械業等產業看好當月景氣的廠商比例仍高於看壞。

而製造業廠商對未來半年看法上，看好廠商略減 0.4 個百分點至 36.0%，看壞比率略增 3.9 個百分點至 16.0%，以電子機械業較看好，而化學工業和鋼鐵基本工業保守看待。

服務業方面，除證券業明顯看好當月景氣外，而餐旅業與零售業看壞當月景氣的廠商比例超過 80% 以上，其餘廠商多以普通看待。

而對未來半年，零售業、銀行業和餐旅業看好比例較高，保險業和批發業則較看壞。

營造業方面，6 月景氣以持平視之，展望未來，台經院說明，儘管進入下半年趕工期，且為追回上半年工程採購發包短少的缺口，預料將調整招標作業來加快消化預算，不過，建材成本續漲的壓力沉重，廠商恐僅能擇案施工來維繫合理的工程利潤，因此，未來半年同樣持平看待。

至於不動產業，6 月廠商有 48% 對房市景氣研判為轉壞，但隨著業者強推 928 檔期、遞延性買盤釋出，且大型投資者對收益型不動產仍將伺機而動，以及營建成本居高不下等因素，房價難有跌價空間，未來半年房市景氣將具支撐力道。