主計總處逆勢大幅上修我GDP至5.46%

主計總處今 (4) 日公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 5.46%，較 2 月預測一口氣上修 0.82 個百分點，不僅未受本土疫情爆發下修，甚至大幅上修，跌破市場眼鏡，主計總處說明，主因出口、民間投資大幅上修，而民間消費僅下修 0.99 個百分點。

主計總處指出，儘管 5 月中旬爆發新一波本土疫情，染疫人數更甚於去年，但假設疫情於第三季可有效控制，且不影響以出口為主的製造業生產活動。

主計總處初步統計，第 1 季 GDP 達 8.92%，較 4 月概估數上修 0.76 個百分點，並預測第 2 季至第 4 季 GDP 分別為 6.93%、3.33% 和 3.16%。

出口方面，主計總處說明，由於 2 月預測以來，多項國際非經濟和經濟因素增添不少輸出動能，假設國內疫情尚不致影響以出口為主的製造業生產活動，全年商品出口估為 4156 億美元，年增 20.40%，同時，受惠於遠距商機帶動需求，今年三角貿易淨收入可望續增。

併計商品與服務並剔除物價因素後，主計總處預估，今年輸出實質成長 15.44%，上修幅度達 10.39 個百分點。

而在國際農工原料價格走高，以及出口和內需引申需求推升下，商品進口將持續增加，惟供應鏈在地化布局漸次成形，產業聚落益趨完整，逐漸降低進口依賴，預測今年按美元計價商品進口為 3502 億美元，年增 22.53%，併計商品與服務並剔除物價因素後，輸入實質成長 16.25%，上修 12.49 個百分點。

民間消費方面，主計總處認為，短期間疫情勢必重創零售、餐飲及旅遊等民生經濟活動，不過，假設疫情隨政府管制、國人自律和疫苗施打後在第 3 季獲有效控制，並考量電子商務、外送平台等無接觸商機受疫情催化將加速發展，在去年疫情期間國內消費低基數下，預測今年民間消費實質成長 2.75%，僅下修 0.99 個百分點。

民間投資方面，由於主要半導體領導廠商持續擴大投資步伐，並帶動國內外相關供應鏈加深在地投資，加上台商回流、電信業者加速布建 5G 網路，離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，危老重建與都更等推展，以及航空航運業者擴增運能，主計總處認為，投資動能可望擴大。

主計總處估今年民間投資實質成長 9.10%，上修 5.19 個百分點，併計公共投資並剔除物價因素後，全年固定投資實質成長 7.71%，上修 4.21 個百分點。

物價方面，由於國際原物料價格上揚，增添國內廠商營運成本，加上去年比較基期較低，主計總處預測今年消費者物價指數 (CPI) 年增 1.72%，上修 0.39 個百分點。

同時，主計總處公布去年第 4 季經濟成長率為 5.15%，上修 0.06 個百分點，併計去年前 3 季 GDP 後，去年 GDP 成長率 3.12%，較初步統計上修 0.01 個百分點，每人 GDP2 萬 8371 美元。