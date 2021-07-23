中信金小股東抱怨股價太低 總座點出關鍵重點

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行股東會，會中有小股東抱怨中信金股價不如國泰金、富邦金，對此，總經理吳一揆表示，該兩家金控最主要獲利都來自於人壽，而中信金旗下的人壽資產占比只有三成，未來會在金控的架構下進一步努力，創造更好成績。

中信金董事長顏文隆表示，中信金今年累計上半年稅後純益 334.49 億元，年增率 74%，每股稅後純益 1.72 元，依然是金控績優生。但是疫情會影響產業的動盪與發展，今年情勢依舊嚴峻，市場劇烈波動風險依然存在，但堅信中信金團隊會努力度過風雨穩健發展。

吳一揆表示，中信金今年將聚焦在擴大海外布局、穩健保險發展、強化數位金融 3 大主軸。

在擴大海外布局上，吳一揆表示，海外營運環境雖然受疫情影響，但中信金持續看好海外市場潛力，今年也有突破，4 月時宣布增持泰國 LHFG 金融集團股權來到 46.6%，目前正在申請主管機關核准，未來持續尋找潛在投資機構，擴大海外布局。

中信金控去年獲利亮眼，股東會也通過每股配發現金股利 1.05 元、股息殖利率逾 4.5%，但會中有小股東發言表示，國泰金股價已 60 元、富邦金更達 83 元，但中信金股價目前僅 22.9 元，希望公司可以努力提高股價。

對此，吳一揆表示，國泰金控、富邦金控最主要獲利來自於人壽，兩家人壽資產的占比皆超過五成，而中信金旗下的台灣人壽資產占比只有三成，富邦人壽是台壽的 2.5 倍、國壽是台壽的 5 倍大，台灣人壽若有一樣量體，應該也能創造更好的績效，但也謝謝股東的鼓勵，未來會在金控的架構下進一步努力，創造更好成績，以發放更好現金股利給股東。