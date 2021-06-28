裕民攜手丹麥WMO 跨足離岸風電海事工程運輸

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (28) 日宣布，與丹麥 World Marine Offshore A/S (WMO)達成合資協議，共同成立裕民風能(U-MING MARINE OFFSHORE CO., LTD.)，預計至年底總資本額將達 4 億元，由裕民持股 51%，藉此跨足離岸風電海事工程運輸版圖，最快明年起貢獻營收。

裕民指出，裕民風能初期將同步進行購船和造船計劃，首任外籍總經理擁有豐富的歐洲離岸風電產業工作經驗，將帶領由國人組建的本土工作團隊，提供專業的離岸風電海事工程物流運輸服務。

裕民近來積極投入綠色能源產業，2 月購入 2 艘本國籍高效耐浪型 CTV 現成船，並簽訂光船租約正式投入台灣風場工作，而裕民風能預計於第四季再購入 2 艘同型 CTV 現成船，待完成換旗入級手續後正式加入營運，屆時可開始貢獻營收，另外 2 艘新船將委託知名造船廠建造，則預計於明年第二季陸續交船。

裕民強調，裕民風能持有的 CTV 均已簽訂租船合約，在後疫情時代將持續以策略聯盟創造雙贏，並尋求優質客戶簽訂長約鎖定獲利，同時進行數位轉型、創新品牌形象，透過船安系統升級，打造智能船隊。

裕民航運目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 及超大型礦砂船 (VLOC) 等船型，自有散裝船隊平均年齡約 5.7 年，再加合資和在建船舶，船隊達 60 艘，總載重噸位 839 萬噸，海外設有新加坡、香港和廈門等子公司。

WMO 成立於 2012 年，離岸風電工作實績遍布歐洲、台灣和美國，提供大型統包工程、水下工作服務，並為海上變電站的運轉提供海上物流運輸的整合性方案，2019 年進軍台灣擴大離岸風電經營版圖，已陸續與 Boskalis、Hitachi、Siemens Gamesa、Vestas Offshore 等客戶簽立服務合約。