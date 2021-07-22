比特幣若摜破 空單回補點在這

文 / 謝晨彥

國際股市修正，加密貨幣成了投資人的提款機，比特幣在七月二十日一度失守三萬美元關卡。多方的心理關卡，在年初起漲的二萬八至三萬美元區間，多方防守關鍵價位是二萬八千美元，若無法守住，等於今年進場投資比特幣的人做了白工。至於股市下跌比特幣也跟跌，似乎打臉比特幣取代黃金的論點。比特幣雖然有許多特性和黃金類似，包含稀有性和基準價值。但人類儲存黃金有上千年歷史，對於黃金的價值信任，遠比近十年才出現的比特幣要高出許多。

即便比特幣表現弱勢，但近期拋售的仍是今年才進場的短線交易者居多。根據 Glassnode 報告顯示，現在多數被賣出的比特幣，都是投資人買在高點，或者接近高點的水準。報告中更指出，長期持幣者的狀態良好，即使他們在比特幣高點附近買了一些幣。這些長期持幣者控制七五％流通供應的比特幣，其中九二％處在獲利狀態。若當前趨勢延續，長期持幣者將控制多達八○％的比特幣流通供給量，也代表籌碼的清理仍在進行，短期內比特幣難有趨勢行情。

觀察比特幣恐慌貪婪指數，從二十一掉到十，代表市場已進入極度恐慌，或許距離炒底撿便宜時機已不遠。再從聰明錢的持倉狀況觀察，大戶的期貨部位自二千調節至一千三的水準，顯示期貨市場對幣價看法也偏保守。幣價一度跌破三萬，但市場仍在測試支撐關鍵價位二萬八的防守力道。如果無法守住，修正至二萬整數關卡的機率將上升。整體觀察，籌碼與技術面仍偏向保守，二萬八若被突破，短線可偏空布局並以二萬二做為修正滿足點。

資料來源：XQ 全球贏家

來源：《理財周刊》1091 期

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