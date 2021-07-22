IC設計+車用電子 還有漏網之魚？

萬寶投顧王榮旭指出，Delta 病毒來勢洶洶，但疫情復燃會加速疫苗施打，對股市影響有限，台股暫時退回月線以下，主因是傳產股連續大跌，但中小電子走勢抗跌台積電也重新站回季線，財報利空鈍化。此外，電子成交占逐漸回升到 4 成多，估計資金將會持續回流電子，只要電子強大盤就不會弱，再攻萬八就不難。

這波大盤回測月線以下支撐，傳產是重災區，6 月底 7 月初傳產成交占比動輒達 7 到 8 成，我多次在專欄中提出警訊，船上人擠人，此時絕對不是波段好買點，果真再漲沒多少轉反轉大跌。

從 7 月高點下來，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 分別大跌 38%、40% 及 32%。短線跌深總會反彈，但搶短手腳要夠快，因為這波貨櫃大跌量能不縮反增，代表搶短籌碼非常多，如果反彈連 5 日線都站不穩，跌勢恐怕還沒有結束，波段操作者應該反彈減碼，等待落底訊號更加確定再進場。

萬寶投顧王榮旭強調，貨櫃敗在人擠人，電子籌碼沉澱則已大半年之久，即使只有 3~4 成的台股資金，就能夠讓電子活蹦亂跳。例如 6 月以來專欄推介的 IC 設計及車用電子，智原 (3035-TW) 從 60 幾元翻倍大漲到 121 元；盛群 (6202-TW) 從 90 幾元大漲 6 成到 151.5 元。

在整體 IC 設計持續創高後，法人選股轉向低本益比的 IC 設計，包括致新 (8081-TW)、原相 (3227-TW)、晶豪科 (3006-TW)、松翰 (5471-TW) 都可以留意。

其中，晶豪科前 5 個月 EPS 達到 5 元，已遠超過去年全年的 3.85 元，上半年 EPS 估計 6.6~7 元，根據美光 7 月的法說對記憶體景氣看好，供不應求到 2022 年。而晶豪科專攻的利基型 DRAM 今年漲勢最大，晶豪科全年 EPS 上看 13 元，比茂達 (6138-TW) 的 10 元賺得更多，兩者股價竟然差不多。

另外，松翰切入車用晶片打入歐美一線後裝市場，全年 EPS 估計 8~10 元，也是賺贏盛群及新唐 (4919-TW)。這些 MCU 的同業，在 MCU 類股持續大漲創高之下，松翰低本益比的優勢將逐漸被市場發現。

萬寶投顧王榮旭表示，車用電子這波最強的莫過於 MOSFET、IGBT 及第三代半導體，這三大領域目前都傳出供應缺口擴大，6 月以來 IGBT 朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)、台半 (5425) 都翻倍大漲。7 月之後，MOSFET 廠杰力 (5299) 與富鼎 (8261) 也上揚 5 成；而第三代半導體漢磊 (3707-TW) 則是走強 5 成 5；嘉晶 (3016-TW) 上漲大漲 4 成，行情到現在還欲罷不能。

留意宏捷科 (8086-TW)、合晶 (6182-TW) 及捷敏 - KY(6525-TW)。中美晶 (5483-TW) 與宏捷科共同開發第三代半導體氮化鎵，由中美晶提供磊晶，宏捷科代工生產。

中美晶投資的朋程 (8255-TW) 已是車用二極體大廠，受惠車用市場復甦，股價大漲特漲，如今又與宏捷科強強聯手，未來潛力很大；合晶則是矽晶圓大廠，全球市占率高達 4 成，受惠車用半導體需求爆炸，是少數還低於 100 元以下的車用半導體股股。

功率半導體封測廠捷敏 (6525-TW) 更是集 MOSFET、IGBT 及第三代半導體三大利多於一身的股票，受惠功率元件封測訂單大增，營收已經連續 4 個月創下新高。目前封測產能吃緊，第 3 季營收估計再挑戰新高，後市看好。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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