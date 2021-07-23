操盤手看台股：航運測季線能買嗎？IC設計後的新機會？

在期貨壓低結算後，台股終於進行反攻，在權值電子走強，人氣航運股開始出現低接買盤下，指數重新站上 17500 點之上。由於本週低點目前落在 17352 點，跌破上週低點 17716 點，本週高點在 17854 點，指數於 7/23 日 (週五) 一舉過高，甚至越過前一週高點 18034 點不易，故週級別的日落線恐在所難免；所幸 7/22 日大盤週 K 線已拉出下影線，只要能往上收，把本週的週 K 線收盤價墊高，下週就有機會越過 17854 點，化解本週的週級別日落線。

早先談過以進口為主的美國，由於高昂運價帶來了物價膨漲，故美國聯邦海事委員會 (FMC) 將對在美國市場營運的九大貨運公司進行審核，當中即包含了台股的長榮與陽明，此舉讓長榮及陽明股價進一步往季線下探，走 ABC 波的修正模式。

先前股東會及法說會利多不漲，這裡利空直接下跌，顯示跌勢尚未改變；目前的航運股正在進行的是今年 3 月至今大漲後的中期整理，時間花費 1~2 個月實屬合理 (如同 IC 設計今年 4~5 月整理一般)，後續先觀察是季線能否守穩。

對於航運股的操作，這裡要分成空手者與已持有者，空手者可在季線附近觀察，上揚的季線具有助漲力道，有一定的支撐效果，而已持有者要評估手上現金部位多寡，再決定是否加碼。當前要思考的是無論測季線與否，絕對低點出現後，不一定會立即上漲，有可能會反覆震盪，花一段時間來築底，資金的運用效率要納入考量。不過值得一提的是貨運的萬海及貨運承攬的台驊，7/22 日已領先翻紅，出現多方抵抗，先觀察是否能出現日級別的日出線，扮演航運股的火種。

曾提及台積電法說會後，確認了成熟製程需求熱絡，讓 IC 設計進一步受到市場矚目；7 月至今，IC 設計股價創高的家數正持續增加，比價效應仍在進行。繼看好的 MCU(微控制器)、 高速傳輸、電源管理等 IC 設計次產業大漲後，近兩年由於宅經濟看俏，資料中心需求暴增，讓 CPU、GPU 散熱風扇市場大幅度成長，加上電動車興起，從原廠車用到充電樁用的多項應用大增，讓風扇馬達驅動 IC 需求看升，目前已傳出相關 IC 於第 3 季價格可望調漲 10～20％！供應鏈的新唐、全宇昕、茂達等可列入追蹤。

台積電調度產能支援車用晶片，相關效應還在發酵，近日美國商務部長雷蒙多已表示，晶片供給逐漸增加，各大車廠已陸續得到更多車用晶片，半導體短缺的跡象已看到緩解，證實了汽車業逐步回到正軌。

許多車用電子元件及車用零組件出貨可望升溫，如保護元件的富致 (6642-TW)，今年第 2 季即遇車用半導體缺貨，營運成長受限，如今隨著車用晶片缺貨問題已獲得改善，擴產機台 7 月底到位，8 月起月產能將增加逾 3 成，後續營運值得留意。

對於一個操盤手而言，對於績效要從整體帳戶的角度來思考，帳戶中一定有強勢股來保護！如此即便有少數看好的股票陷入整理，但是整體帳戶的資金運用效率才不會大幅下降，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險