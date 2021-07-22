選對股，死錢變活錢  看準趨勢 火箭股一把抓

挑戰萬八關卡，加權指數震盪加劇，法人多站賣方，而櫃檯指數創高，個股仍具有表現空間，除了留意人氣類股之外，陸續公告的第二季財報，也是個股動能來源。

【文／黃俊超】

加權指數一度衝上歷史新高的一八○三四．一九點，且是以貨櫃航運為首的傳產、金控雙雄的金融，加上久違的龍頭台積電領軍科技股，似有三強鼎立之勢，可惜台積電法說會內容不如市場預期，超級貨櫃周失靈，加上美國大指數回檔，法人轉為賣超，指數退至月線以下尋找支撐，然櫃檯指數相對強勢。

三大法人同站賣方

道瓊指數於三五○○○點前近關情怯，S&P 500、Nasdaq 與費城半導體指數則是創高後拉回，基本上都還是屬於正常能量釋放，疫情對於股市基本已無重大影響；而後必須繼續觀察的兩大重點，一是通貨膨脹率是否如聯準會所預期，僅是暫時性狀況，二是雖延續寬鬆貨幣政策，何時會開始收縮購買資產規模。

近日下跌股市將矛頭指向公債殖利率下滑，十年期公債跌至逼近一．一％，搭配 Delta 變種病毒，不過漲多拉回是正常現象，只是需要個理由解釋。公債殖利率上漲時，如果股市上漲是經濟成長樂觀，然若下跌則是擔憂通膨升溫，而當公債殖利率下跌，股市上漲是資金成本降低，倘若下跌則為經濟成長趨緩。

台灣近期疫情已明顯降溫，疫苗覆蓋率也逐步拉升，縱然內需市場仍是警鈴大作，不過股市表現頗為亮眼，加權指數除了萬八達標之外，今年乃至近三年漲幅皆高居全球前段班，且從去年至今，外資賣超金額已超過一兆元，可見台商資金回流，搭配內資大戶、新血加入威力驚人，櫃檯指數亦同享資金行情。

三大法人於現貨市場中，最挺台股的莫過於投信，不過自六月起，已出現由買轉賣，七月則再擴大至超過百億元，當中包含了換股與布局，而盤面當沖比重仍是相對位居高檔，加上台積電法說不如預期，對半導體乃至部分電子類股都會帶來一定程度的壓力，短期資金持續於運輸與鋼鐵等景氣循環類股尋找機會。

不鏽鋼族群人氣旺

受到國際股市、資金排擠、台積電法說與雜音影響，大型電子權值股短線相對不易有太大空間，不過資金仍鎖定特定族群尋找機會，例如ＩＣ設計、ＭＣＵ、第三代半導體、汽車電子，以及第二季獲利亮眼、下半年展望仍佳的公司，傳產類股除了運輸股外，可留意鋼鐵股，近期成交金額占比若大於八％，多屬攻擊走勢。

貨櫃三雄依舊是盤面最大人氣焦點，雖皆已進入市值前二○強，不過所帶來的影響性，遠高於對指數直接的漲跌，盤面氛圍與信心連動性相當高。雖被稱為超級航運周，法說會與股東會接連登場，不過基本面的好大概沒人不知道，但是對於第四季乃至於明年能有多好，卻仍有疑慮，股價近期皆跌破月線，波動的重點在於籌碼。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2153 期

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