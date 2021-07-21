英特爾子公司Mobileye 在紐約市區測試自駕車

英特爾 (INTC-US) 旗下以色列新創公司 Mobileye 周二 (20 日) 表示，幾周前已經開始在紐約市區測試自駕車，在東京、巴黎、上海等都會區的測試也正在進行當中。

「大蘋果」紐約市交通是出了名的擁擠，這裡有隨意穿越馬路的行人、為數眾多的腳踏車騎士，而且汽車駕駛人常被批評粗魯和不禮讓行人，Mobileye 表示，這是該公司選擇紐約作為自駕車最新測試據點的原因。

Mobileye 自駕車在紐約市進行道路測試。圖: Mobileye

Mobileye 已經陸續在東京、巴黎、上海、底特律等車水馬龍的大都市進行自駕車道路測試，並於取得紐約市許可後上路。

Mobileye 希望最快明年開始販售自駕計程車系統，已和福斯、Champion 汽車集團簽訂協議，將在特拉維夫推出自駕計程車隊。

Mobileye 2017 年被英特爾買下，業務主力是輔助駕駛技術，例如消費者汽車品牌使用的盲點偵測、緊急剎車系統等，目前在全球視覺先進駕駛輔助系統掌握約 80% 市占率，未來希望推出完整的自駕感測器系統，包括搭載英特爾晶片的光學雷達 (LiDAR)。

Mobileye 執行長 Amnon Shashua 說，向消費者汽車品牌販售駕駛輔助系統不只替公司帶進營收，也能蒐集圖資，能幫助自駕計程車隊拓展到其他大都市。