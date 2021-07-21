〈貴金屬盤後〉 delta恐慌推升公債殖利率 但美元走強 黃金止跌小升

週二 (20 日) 交易，黃金期貨價格小幅收高，為 3 個交易日來首日上漲，係因投資者在擔心 delta 新冠變種病毒散布之際評估黃金需求。週一 delta 病毒擾亂了金融市場。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告指出，「最近幾週黃金獲得良好支撐，只要決策者在面對通膨上升時保持冷靜，這情況可望保持下去。這環境仍高度寬鬆，但今年最後幾個月仍有一些難關，這可能會鼓勵耐心守候且持續支撐金價。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 2.20 美元或 0.1%，收每盎司 1811.40 美元，盤中高點曾達 1825.90 美元。週一黃金下跌 0.3%。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 15 美分或 0.6%，收每盎司近 25 美元。

EXANTE 高級分析師兼經濟學家 Victor Argonov 表示，「最近幾天，我們看到債券殖利率處於新壓力之下，係因投資者湧向被視為安全港的公債，將公債價格往上推升。」他認為，市場對 delta 新冠變種病毒的擔憂可能是債券價格上漲的原因。

10 年期公債殖利率下降至 2 月中旬以來的最低點，且在一連串多空交錯的美國房市數據公布後，10 年期公債殖利率持續下降，有利於削減持有黃金和白銀的機會成本，因為這些貴金屬不孳息。

Argonov 表示，但由於美元走強，抵銷了公債殖利率的下降對黃金泰半支撐。ICE 美元指數週二上升 0.1%，本週迄今上升近 0.4%。

「然而，倘若公債殖利率持續走疲，那麼黃金在不久的將來將捲土重來。」Argonov 說。

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