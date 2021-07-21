〈能源盤後〉實體市場緊繃 緩解經濟前景擔憂 原油回升1%以上

在 WTI 原油週一創下 3 月以來最大單日跌幅後，週二 (20 日) 交易，原油期貨價格回升 1% 以上。

Delta 新冠變種病毒散布，引起市場對經濟前景的擔憂，加上 OPEC + 近期的增產決議帶來影響，但實體市場緊繃的跡象有助於緩解對經濟前景的擔憂。

CFRA 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，除非 Delta 變種病毒「真如燎原大火蔓延開來，否則 OPEC + 額外增加的供應量也能在不扼殺能源價格的情況下被市場吸收。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美元或 1.5%，收每桶 67.42 美元。

週一 WTI 原油期貨價格重挫 7.5%，為去年 9 月 8 日以降最大單日跌幅，也是 5 月 28 日以來最低收盤價。此期貨將於週二收盤屆期。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.3%，收每桶 67.20 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 73 美分或 1.1%，收每桶 69.35 美元。

週一 Brent 原油期貨價格下挫近 6.8%，為 3 月以降最大單日跌幅。

經濟學人智庫中東和非洲地區編輯主任 Pratibha Thaker 表示， 「OPEC + 的謹慎生產戰略將繼續取決於全球復甦的步伐。OPEC + 將密切關注 COVID-19 的周期性爆發，並對產量進行必要的調整，以維持其市場份額。」

與此同時，美銀財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 表示，新冠變種病毒 delta 對需求成長的影響仍是問題，「隨著市場解決這些問題，價格可能會測試第二季初的低點。」

「然而，紮實的返校季和庫存減少意味著 2021 年剩餘時間的價格應該仍會遠高於 2020 年的均價。」Haworth 說。

石油供應收緊，美國原油庫存低於每年此時的 5 年平均水準。EIA 上週已公布原油供應量連續 8 週下降，預計本週三將公布又一週下降。

根據標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週 (7/16 止) 美國原油供應量下降 670 萬桶、汽油供應量下降 110 萬桶、蒸餾油供應量下降 60 萬桶。

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