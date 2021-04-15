貝佐斯太空公司藍色起源第15次試飛 載人升空前的「驗證步驟」

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的私人太空公司藍色起源（Blue Origin）周三（14 日）進行新雪帕德火箭（New Shepard）第 15 次試飛，朝載人升空目標再邁進一步。

新雪帕德火箭的太空艙設計成最多 6 人乘載，不過這次任務並無搭載人員。藍色起源表示，此次升空任務為 NS-15，從位於德州西部的私人站點發射，象徵進入乘客搭乘前的「驗證步驟」。

新雪帕德火箭設計以人類的太空旅行為出發點，在先前的飛行測試中，火箭的飛行高度逾 34 萬英尺 (約 100 多公里)。在火箭返回地球前，乘客約有 10 分多鐘的無重力狀態，並可透過太空艙內大型窗戶欣賞風景。

藍色起源周三試飛高度 348,753（約 106 公里），高於國際公認的地球與太空邊界。

據 CNBC 報導 1 月報導，NS-15 的飛行是兩次「穩定配置測試飛行」中的第二次，而穩定配置就意味著，該公司不會對火箭做出任何重大的變動。

雖然藍色起源表示將很快進行載人升空任務，不過 1 月時有消息人士透露，該公司高層希望在 NS-16 任務進行人員搭載。

藍色起源在部落格的貼文寫道，NS-15 試飛有安排工作人員進入駕駛艙，並使用座位上的太空艙通訊器（Capsule Communicator）檢查訊號，之後塔台操作人員短暫關閉艙門，並準備將火箭升空。所有工作人員都在火箭升空前撤離。

在火箭著陸後，工作人員會再次重新進入太空艙，排練開艙門與離開太空艙。