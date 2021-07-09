〈航運指數〉美東、美西運價續創高 歐洲線略回跌

上海航交所今 (9) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 27.21 點至 3932.35 點，續創新高，周漲幅 0.7% 則低於前一周的 3.16%，其中，美東線、美西線續創高，歐洲線運價則略見回檔。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 續漲 102 美元至 9356 美元，周漲 1.1%，較前一周漲幅 3.47% 收斂，但仍續寫新高，美西線也續漲 80 美元至 5024 美元，漲幅 1.62%，同創高。

不過，歐洲線再度略見回跌，每 TEU(標準 20 呎櫃) 小跌 45 美元至 6741 美元，周跌 0.66%。

展望後市，台驊認為，海運傳統旺季報到，加上歐美解封報復性消費需求強勁，下半年將旺上加旺，惟後續仍需觀察全球船舶準班率和新船下水等狀況。

對於拜登政府計劃發布行政命令解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，法人則分析，此波運價高漲主要是因源自於美國港口效率不佳且需求旺盛，除非美國可以從此兩方面著手解決，否則對實際運價影響不大。

法人認為，這波運價並非航商透過船舶供給來影響運價走勢，因此，官方再度出手調查，航商可能透過徵收附加費的方式替代基本運費的調漲因應，預估對航商獲利衝擊有限。