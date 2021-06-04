美東線報價首破8000美元寫新猷 傳萬海喊出1.2萬美元天價

上海航交所今 (4) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 117.31 點至 3613.07 點，長程線運價全面上揚，上周意外轉跌的美西線運價則反彈 9%，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價更是首次突破 8000 美元，續寫新高，貨攬業者透露，萬海 (2615-TW) 6 月 18 日開啟的美東新航線，每 FEU 報價已喊到超過 12000 美元。

市場也傳，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 對客戶發出最新通知，加收美國線回程綜合費率上漲附加費 (GRI)，平均增幅超過 10%，業界指出，尚未看到運價的天花板。

美東線今日最新報價達每 FEU 8475 美元，較上周上漲 842 美元，增幅達 11.03%，並續創新高，美西線每 FEU 則反彈至 4826 美元，較上周上漲 410 美元，增幅 9.28%，扭轉前一周意外下跌態勢。

歐洲線同樣維持高檔熱絡市況，每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價來到 5887 美元，續較上周漲 1.22%。

不僅如此，貨櫃海運旺季即將報到，市場再傳長榮對客戶發出最新通知，7 月 15 日將對美國和波多黎各返回中國、台灣、日本、韓國、香港等地的航線，加收 GRI，美國到亞洲主要港口每 FEU 加收 100 美元，若以上周洛杉磯到上海每 FEU 報價 750 美元計算，等於增幅超過 10%。

在收取 GRI 後，據悉從美國到亞洲主要港口每 TEU 加收 80 美元，每 FEU 加收 100 美元，美國和波多黎各到其他地區每 TEU 加收 160 美元，每 FEU 加收 200 美元。

而陽明同樣已在 5 月 26 日通知客戶，自 7 月 1 日起調漲至美洲的 GRI。

事實上，GRI 過去多是船公司用來彌補運輸成本的方式之一，主要用在北美航線，此次罕見連回程都漲，顯示旺季前提前搶艙需求已升溫，目前看來，運價尚未見回檔的跡象。