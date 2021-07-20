Gregory Bruttin ROGER DUBUIS產品策略總監

在機械錶的世界裡，可以比誰的功能最複雜、哪只集結最多功能，也可以比厚度再創新紀錄，但所謂高級製錶，根本遠不是這些數字可以規範出準則的。我小一的姪女，還在懞懞懂懂認識世界的年紀裡，曾路上偶遇一輛安靜停靠路邊的 大牛，她指著說：這台車好厲害！問她為什麼會這麼覺得，她說不出任何科學理論，就只說：看起來就很厲害。我們都有相似的經驗，說不出來為什麼，但一看就知道很厲害，究竟何謂 高級製錶，往往就表現在於那讓人說不出，但一眼就能看出 的厲害裡。ROGER DUBUIS 的錶就是，再怎麼門外漢，也能看出它的不一般。

ROGER DUBUIS 羅杰杜彼產品策略總監 Gregory Bruttin。

ROGER DUBUIS 去年提出了一個「超級腕錶（Hyper Horology）」的概念，這個聽起來很清楚又很模糊的用詞，其實含括了 ROGER DUBUIS 對高級製錶的深層定義與研發方向。在今年線上錶展發布的新品中可看到「超級腕錶」這一概念的持續延伸。產品策略總監 Gregory Bruttin 表示， ROGER DUBUIS 眼中所謂的「超級腕錶」有以下幾點定義： 1. 如何重新詮釋傳統技藝與複雜功能、2. 展現絕佳的表現力、 3. 呈現充滿現代感的視覺美學，此外，在性能與配戴性上，必須更貼近現代人的生活習慣，例如擁有更符合現實需求的 72 小時動力儲存、高精準度、抗磁等，即便是超複雜功能都要能融入每日生活之中，實現錶款便利使用與配戴舒適的目標。

ROGER DUBUIS 標誌性的星形裝飾以更立體且充滿震撼的佈局懸浮於發條盒上方，為錶款帶來前所未有的視覺深度。

陀飛輪上層框架採用了更不易加工的鈷鉻合金，可達到抗磁的目的。

今年新款的 Excalibur Flying Tourbillon 可說是體現上述「超級腕錶」概念的代表性錶款。這款搭載 RD512SQ 飛行陀飛輪機芯的新款，功能與原款單飛行陀飛輪相同、乍看也僅有外觀修飾略有差異，其實是 ROGER DUBUIS 為升級成「超級腕錶」所重新研發的新機芯。回應上述文中所提到幾項定義，Excalibur Flying Tourbillon 有著更具現代化的三維結構與獨特的裝飾工藝，機芯裡聚焦視覺的大星星橋板 採完整的一體式結構搭建，尤其從側面可看出星星中央與每個星芒的角並不在同一平面，而是有著傾斜的立體角度，每個鏤空星芒線條俐落鮮明且表面以光面砂面交錯的工序處理。ROGER DUBUIS 耗費不少心思才找出實現這一效果的工序，必須先將機芯骨架全面施以噴砂裝飾，再進行倒角角度處理，最後才以手工於每一倒角、側面與縫距內細細打磨至光亮，由於零件無法回頭重新噴砂，因此整枚機芯的表面裝飾工序可說是每一個步驟都不容有絲毫失誤。ROGER DUBUIS 採用這樣全新的技法，其實也是在挑戰現有的日內瓦印記審核的程序。

Excalibur 王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕錶直徑 42 毫米玫瑰金錶殼、藍寶石水晶底蓋／時間指示，飛行陀飛輪／RD512SQ 手動上鍊機芯，儲能 72 小時／日內瓦印記／防水 100 米／限量 88 只／ 參考價 NT$4,580,000

Excalibur 王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕錶所搭載的全新 RD512SQ 手動上鍊機芯。

除了表面裝飾的差異顯而易見之外，RD512SQ 機芯的不同之處更是藏在細節裡。這枚機芯並沒有比前一代厚，卻擁有前所未有的視覺深邃感，這來自於 ROGER DUBUIS 挑戰突破傳統的三維結構，Gregory Bruttin 也因此必須將整枚機芯零件與輪系重做佈局，他解釋道：「這枚機芯 95% 的結構都被全新設計，甚至考量到機能性也在材質上有所更替，例如陀飛輪上框架便改用鈷鉻合金，下框架則換成鈦金屬，一來是為了達到抗磁的目的，再者是減輕重量以避免陀飛輪耗費過多能量，將這枚機芯動力儲存拉長至 72 小時。」ROGER DUBUIS 將相同的單飛行陀飛輪再升級為有著更優異的性能表現、更具現代（未來）感的立體感外觀，以及如少林寺掃地僧般看似輕描實則暗藏功力、令人後怕的裝飾工藝實力。如果你見到 ROGER DUBUIS 這款 Excalibur Flying Tourbillon，說不出來為什麼但你就是知道它很厲害，其實你已經看懂了這款錶，也成功接收到 ROGER DUBUIS 所釋放出屬於未來的「超級腕錶」的訊息。

來源：《時間觀念》195 期

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