〈宏達電股東會〉轉型拓展B2B市場 強化VR生態系與投資軟體

宏達電 (2498-TW) 今 (20) 日舉行股東會，財務長沈道邦會中表示，目前核心技術開發有成，從 B2C 轉型拓展至 B2B 市場，考量中長期營運需求，將持續打造 VR 生態系並投資開發相關軟體。

宏達電股東會所有議案照案通過，僅花約 30 分鐘就結束，不過會中有股東提問，公司帳上現金充裕，為何要向銀行聯貸 97 億元。

對此，沈道邦回應，公司近年積極轉型，並從 B2C 領域橫跨到 B2B 市場，藉此打造更多元化的商業模式，尤其 B2B 垂直市場，未來策略將是持續強化 VR 生態系統，並投資相關軟體應用，因此考量中長期營運發展，向銀行聯貸維持資金所需。

至於近期缺料，是否影響新品出貨，沈道邦表示，目前核心技術開發有成，日前已發表全球首款 5K 旗艦級 VR 一體機 HTC VIVE Focus，加上新產品都有提前備料，供應鏈缺料對公司營運沒有影響。

董事長王雪紅提到，旗下 DeepQ 健康醫療事業部在 Covid-19 疫情期間，整合醫學與人工智慧技術，並發展兩項應用內容，分別為疾管家與疫止神通，並在防疫數位前線扮演重要角色。

王雪紅補充，台灣國家衛生指揮中心透過疾管家，可以迅速發送許多重要訊息給民眾，包括即時疫情記者會、口罩購買地圖、簡訊實聯制等，將 AI 技術轉譯成每個人的貼身醫療管家，目前疾管家 line 的好友人數已經達到 900 萬人；疫止神通則為居家檢疫關懷系統，可以協助追蹤居家檢疫者的健康狀況。