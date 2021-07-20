美官方：新冠疫情引爆美國「史上最短」經濟衰退

週一 (19 日) 根據美國國家經濟研究局 (National Bureau of Economic Research，NBER) 調查顯示，新冠疫情 (Covid-19) 引發的經濟衰退始於 2020 年 2 月，並在同年 4 月終結。

根據美國國家經濟研究局 (NBER) 調查顯示，新冠疫情引發的經濟衰退是美國歷史上最嚴重，但也是最短的經濟衰退之一，為期 2 個月。

美國國家經濟研究局發布的新聞稿中指出：「就業和生產的所有關鍵指標都明確指出 2020 年 4 月是谷底。」「委員會決定，任何未來的經濟低迷都將是一次新的經濟衰退，將不是與 2020 年 2 月達到峰值相關衰退的延續。做出此一決定的是基於迄今經濟復甦的時間和力道。」

步入本次經濟衰退之前，美國經濟已歷經 10.5 年 (2009 年 6 月以來) 的最長的一次經濟擴張，為 1854 年有記錄以來最長的一次。之前最短的衰退發生在 1980 年，持續 6 個月。

一個景氣循環包括：經濟擴張 (expansions)、經濟衰退 (recession)、經濟收縮 (contraction) 以及經濟復甦 (recovery) 等四個階段等四個流程。

近期非官方、摩根士丹利的週期模型顯示，華爾街目前正面臨美國「更熱更短」的經濟週期，這是過去 10 年來的首見現象。

摩根士丹利在上週的研究報告中指出，美國經濟衰退期 (Downturn) 僅佔過去了 16 個月時間 (2019 年 6 月至 2020 年 4 月)，隨後進入早期的修復期 (Repair)，但巨大的政策支持之下，甚至沒有經過復甦期 (recovery)，就直接來到了擴張期 (Expansion)。

大摩透過經濟週期模型得出的美國歷年的景氣循環階段。 (圖片：摩根士丹利)

週一全球股市暴跌，繼亞股、歐股後，美股陷入大屠殺，道瓊一度跌逾 900 點，終場下跌 725.81，報 33,962.04 點。

華爾街分析師對美國國家經濟研究局的報告感到質疑：「若經濟衰退在 15 個月前結束，為什麼聯準會還要維持每個月 1200 億美元的購債規模？為什麼美國政府還要推動 3.5 兆美元基建計劃？」

Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 上月底表示，聯準會 (Fed) 可能低估通膨，若通膨不是暫時性的，Fed 冒著可能陷入另一場衰退的風險。