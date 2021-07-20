〈鉅亨幣圈理財〉傳統金融與加密金融的橋樑：穩定幣

你聽過加密貨幣嗎？你認知中的加密貨幣特性有哪些呢？

「波動劇烈」常是普羅大眾對於加密貨幣所下的註解，而這是不是成了你投資加密貨幣的絆腳石呢？

那麼，也許你可以了解一下「穩定幣（Stablecoin）」！

穩定幣是什麼？

穩定幣，顧名思義，就是「價值穩定的加密貨幣」。那麼要達到價值穩定是如何做到的呢？

如前面所說，加密貨幣有時候會在短時間內產生劇烈的價格波動，對於支付或交易上的用途是為人所詬病的，這也是至今加密貨幣仍無法廣泛被應用的其中一個原因。

而針對此特性，「穩定幣」則應運而生，藉由與某種穩定資產掛鉤，使其價值維持在一定範圍內，可以說是法幣與加密貨幣的綜合體，保有了兩方的特性。也因為這個特性，穩定幣的應用上便更為使人所理解且接受，例如交換媒介、記帳單位、價值儲存等等。

穩定幣的分類

以往的穩定幣概念多是建立在「掛鉤法幣」的基礎上，（法幣：指由各國政府或中央機構等合法發行的貨幣），透過與法幣採用固定比率的抵押方式，確保其價值維持於某一穩定值。

在目前的發展之下，穩定幣可被區分為數種，但此篇只介紹最廣為人知的三種：

法幣穩定幣（Fiat Stablecoin）

以法定貨幣（如：美元、歐元）掛鉤或抵押，一般採用固定比率（1 穩定幣： 1 法幣），也是目前最受歡迎的穩定幣種類。

舉例：USDT（USD Tether）、TUSD（True USD）、PAX（Paxos Standard）、USDC（USD Coin）、GUSD（Gemini Dollar）。

以法定貨幣（如：美元、歐元）掛鉤或抵押，一般採用固定比率（1 穩定幣： 1 法幣），也是目前最受歡迎的穩定幣種類。 舉例：USDT（USD Tether）、TUSD（True USD）、PAX（Paxos Standard）、USDC（USD Coin）、GUSD（Gemini Dollar）。 密碼穩定幣（Crypto Stablecoin）

與其他加密貨幣掛鉤或抵押，通常比率大於 1:1。使用加密貨幣作爲抵押品的主要好處是：不需要用戶信任第三方來進行交易。但卻仍然有抵押品市場波動大的風險。因此，爲了保護其不受價格大幅下跌的影響，通常需有相當數量的超額擔保。

舉例：BitUSD（Bitshares）、DAI（MakerDAO）。

與其他加密貨幣掛鉤或抵押，通常比率大於 1:1。使用加密貨幣作爲抵押品的主要好處是：不需要用戶信任第三方來進行交易。但卻仍然有抵押品市場波動大的風險。因此，爲了保護其不受價格大幅下跌的影響，通常需有相當數量的超額擔保。 舉例：BitUSD（Bitshares）、DAI（MakerDAO）。 商品穩定幣（Commodity Stablecoin）

讓幣的價格與商品掛鉤或抵押。商品可以是金屬（金、銀、鉑和銅）、能源（原油、天然氣和汽油）、牲畜（豬肚、活牛和飼養牛）或農產品（玉米、大豆、小麥、大米、可可、咖啡、棉花和糖）。

舉例：DGX（Digix Gold Tokens）

* 穩定幣分類法眾說紛紜，本篇採用「掛鉤之穩定資產」作為分類。

根據 BlockData 的資料，目前市場上共有超過 200 種穩定幣（包含正在開發中及已結束項目）

資料來源：BlockData、CoolWalletS

穩定幣的重要性

穩定幣在加密貨幣世界裡存在一個非常重要的地位，因為它無疑是讓傳統金融投資者緩步踏入加密貨幣市場的中繼站，既有價值相對穩定的特性，降低新手投資者的心理風險承擔，亦保有加密貨幣獨一無二的機制，讓新手投資者體驗其魅力，就好像是一座橋樑連接傳統金融與加密金融世界。

然而，對於許多比特幣信仰者來說，（法幣掛鉤）穩定幣就像是成了加密貨幣圈的背叛者！從 2009 年比特幣誕生以來，有一定比例的人是因為相信並支持其所建構出的去中心化生態系（相比於傳統金融的中心化來說），而選擇進場，但（法幣掛鉤）穩定幣卻與法幣做牽連，等於說用戶還是得信仰並追隨法幣的價值，因此部分加密貨幣信仰者是蠻排斥持有穩定幣的。

穩定幣 v.s. 傳統金融產品

資料來源：Cointelegraph

對於使用者來說，比起傳統金融產品，穩定幣具有多項優點：

較快速 ：由於加密貨幣市場是 24 小時不間斷的運行，且沒有中間機構的介入，穩定幣在許多金融運作上是較為快速的。

：由於加密貨幣市場是 24 小時不間斷的運行，且沒有中間機構的介入，穩定幣在許多金融運作上是較為快速的。 較便宜 ：傳統金融在運作上，由於需要橫跨不同機構、國家，通常需要支付高額手續費，而穩定幣的使用上，卻省去了這些中介，手續費上也較為便宜。

：傳統金融在運作上，由於需要橫跨不同機構、國家，通常需要支付高額手續費，而穩定幣的使用上，卻省去了這些中介，手續費上也較為便宜。 無國界：對於在國外工作的人來說，以穩定幣作為儲蓄或是薪水的單位似乎是個好選擇，除了有以上兩個優點之外，也因為非由特定機構發行，或只受特定機構認可，在使用上更具有廣泛性（不受地緣限制）。

* 其他還有多項優點，但與使用者並沒有太大直接關係，因此本文不多加描述。

我該購入穩定幣嗎？

如果你是尚未進入加密貨幣市場的人，或許可以選擇以穩定幣作為第一步！

現在多國政府、大型機構都正在摩拳擦掌，準備進入加密貨幣圈，也意味著加密貨幣生態系的發展將會越來越穩固與擴大，在這時候進入加密貨幣圈，是一個不晚的時機點！

持有穩定幣，能夠給予你一點緩衝時間，適應加密貨幣的生態圈，也能夠確保你手上的資產不會有價值突然崩跌的情況。

購入了穩定幣，然後呢？

那麼你可能會想：「我持有穩定幣，有什麼好處嗎？」

沒錯，對於「想投資賺錢」的人來說，單純持有穩定幣的好處看來是微乎其微，但如果有產品能讓你靠穩定幣資產賺取更多呢？

結語

透過以上簡單的介紹，你是否更了解穩定幣了呢？

如果你正想進入加密世界，卻又因其高波動度而裹足不前，那麼別再猶豫了！穩定幣也許是你的最佳選擇！

文章提供: Bincentive 幣盛德富

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