拜登簽署行政命令 科技巨頭「殺手級收購」掰了

週五 (8 日) 美國總統拜登簽署行政命令，以打擊科技巨頭壟斷行為，減少企業併購並擴大市場競爭。

白宮週五發布說明書，指控大型科技公司正破壞市場競爭，不當利用消費者的個資，以殺手級收購併購小型企業，透過反競爭做法提高產品價格，。

拜登於美東時間週五 (8 日) 下午 1 時許簽署一項全新、全面性的行政命令，目標是減少企業合併的趨勢，增加競爭，並為美國的消費者、工人、農民和小企業帶來具體利益，促進創新和更快的經濟增長。

該命令將指示十多個聯邦機構實施這 72 項舉措，以促進美國的競爭。

主要內容包括：

敦促聯邦貿易委員會和司法部挑戰過去政府放任的先前不良併購。

推動 FTC 禁止或限制白宮研判的阻礙經濟流動的競業禁止條款和職業許可要求

呼籲聯邦貿易委員會恢復川普政府廢除的網路中立法

要求 FTC 制定大型科技公司數據監管規則

鼓勵 FTC 阻止網際網路服務提供者與限制租戶選擇的房東達成協議，白宮表示這可以阻止新提供商擴展寬頻基礎設施

通過支持州地方政府從加拿大進口更便宜的藥物來降低處方藥價格

允許藥局販售助聽器

建立白宮競爭委員會以領導聯邦對大公司不斷增長的經濟實力的反應

商業團體抨擊拜登打擊反競爭的舉措，美國商會執行副總裁兼首席政策長 Neil Bradley 抨擊，該行政命令建立在一種錯誤的信念之上，即美國經濟過於集中、停滯不前，無法產生刺激創新所需的私人投資。

全國製造商協會 (NAM) 稱，今日拜登簽署的行政命令威脅要透過破壞自由市場來抵消美國經濟的進步。

截稿前，美股午盤時段，拜登簽署命令消息公布後，大型科技股表現漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.27%、微軟 (MSFT-US) 跌 0.070%、亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.20%、Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.29% 臉書 (FB-US) 上漲 1.24%。