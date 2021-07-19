傳iPhone SE3明年上半年問世 搭載A14 Bionic處理器並支援5G

DIGITIMES 周一 (19 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone SE 3 可望 2022 年上半年問世，預計將採 A14 Bionic 處理器並支援 5G 功能。

上述報導等同印證了知名蘋果分析師郭明錤的說法。郭明錤上月表示，新一代 iPhone SE3 將會在 2022 年推出，除了搭載更新版處理器外，還將支援 5G。

郭明錤還稱，新一代 iPhone SE 將成為有史以來最便宜的 5G 手機，隨著 5G 市場競爭漸趨激烈，新版 iPhone SE 將鞏固蘋果的市場地位。

iPhone SE 為蘋果在 2016 年推出的小尺寸，外觀上沿用 iPhone 5s 設計，採用 4 吋螢幕並搭載 A9 處理器，去年推出的 iPhone SE2 則採用與 iPhone 11 同款的 A13 Bionic 處理器，螢幕尺寸與外型設計均大有不同，相機性能也有所改善。

DIGITIMES 援引供應鏈消息人士說法稱，除了搭載 A14 Bionic 處理器和 5G 功能外，即將推出的 iPhone SE3 將保留與上一代 SE 相同的外型和螢幕尺寸，且將會是蘋果現存產品線中，唯一一款具有 Touch ID 指紋辨識功能和 Home 鍵的 iPhone。

先前報導指出，蘋果計劃在 2023 年推出重新設計的 iPhone SE，傳出可能捨棄瀏海螢幕，改採打孔螢幕 (Punch Hole) 設計。