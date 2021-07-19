投資大咖Ackman放棄收購環球音樂10%股份

億萬富翁投資者 Bill Ackman 的空白支票公司 Pershing Square Tottine Holdings (PSTH) 周一 (19 日) 宣布，已經放棄收購法國媒體巨擘 Vivendi 的環球音樂集團 (UMG)10% 股份。

PSTH 上個月同意以約 40 億美元的價格，買入 UMG 10% 的股份，並使讓環球音樂集團的企業價值達到 350 億歐元 (415.5 億美元)。

不過，PSTH 表示，在與美國證券交易委員會 (SEC) 討論後，其董事會一致決定不進行收購。Ackman 指出，SEC 對這筆交易是否符合紐約證交所規則提出質疑，促使其做出放棄收購的決定。

Ackman 表示，它現在將尋求「傳統的」 SPAC 合併。除非股東投票支持延期，否則有 18 個月的時間來完成一項新交易。

Ackman 說：「雖然我們對這一結果感到失望，但我們仍然相信 PSTH 獨特的規模和有利的結構，將使我們能夠找到符合我們業務品質、持久增長和公平價格標準的交易。」

自 6 月 4 日宣布收購 UMG 以來，PSTH 的股價已下跌 18%，Ackman 表示，他低估了股東對交易「複雜性和結構」的反應。