亞洲疫情持續延燒 變種病毒促投資人拋售

據報導，由於亞洲地區疫苗接種速度緩慢，該地區仍正在努力應對新冠肺炎疫情。具有高度傳染性的 Delta 變種病毒的延燒，持續對風險資產帶來壓力，亞洲市場正面臨衝擊。

亞洲地區股票基準指數一度下跌多達 1.4%，東南亞股市領跌。菲律賓主要股票指標創下自 3 月以來跌幅最大，因為該國在上週五報告首例變種病毒案例，而越南的胡志明證交所指數也因新一輪的防疫封鎖限制而陷入技術性修正。

澳盛銀行新加坡亞洲研究主管 Khoon Goh 表示：「由於疫情惡化，尤其是在東南亞，對亞洲資產市場的風險情緒仍然不佳。疫情及相關封鎖措施將阻礙經濟復甦，部分經濟體在 2021 年的 GDP 成長恐將下調。」

目前東南亞地區的疫情已經超過了拉丁美洲和印度等重災區，上週新增確診病例數大增了 41%，超過 50 萬例，但該地區的疫苗接種率卻僅有 9%。與此同時，澳洲、新加坡等的亞太發達經濟體正在實施更嚴格的封鎖限制，以阻止變種病毒的傳播。

MSCI 亞太指數今年的漲幅略高於 1%，落後於美國和歐洲。MSCI 東協指數表現更糟，2021 年迄今已下跌了 6%。

亞洲貨幣也受到衝擊，彭博摩根大通亞洲美元指數全年下跌 1.6%。菲律賓披索本季已下跌超過 3%。投資者紛紛湧入避險的日圓。

Goh 表示，疫苗接種方面的進展，以及衡量感染人數是否達到峰值，將是扭轉投資人情緒的關鍵。