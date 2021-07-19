英國解封加劇Delta病毒擴散擔憂 歐股全面走低

在英國解除防疫限制令之際，對於 Delta 變種病毒擴散的擔憂打壓市場情緒，歐股周一 (19 日) 全面走低。

截稿前，泛歐 Stoxx 600 指數跌 1.72％，觸 2 週低點，德國 DAX 指數跌 1.9％，法國 CAC 指數跌 2％，英國 FTSE 100 指數也跌 1.9％。歐元兌美元匯率下跌 0.22%，暫報 1.1779。

面對疫情反撲，法國、荷蘭、希臘和西班牙在內的等國家上周相繼擴大防疫限制措施，例如強制要求醫護接種新冠疫苗、擴大健康通行證適用範圍、限制或關閉娛樂場所等。

病毒蔓延的擔憂情緒重挫航空類股，截稿前，易捷航空 (EasyJet) 跌 4.2%，國際航空集團 (IAG) 跌逾 3%，法荷航集團 (Air France KLM) 跌 3.6%。

即使確診數還在持續攀升，英國周一 (19 日) 仍宣布解除社交距離和聚會限制。數據顯示，英國過去 7 天累計確診數超過 30 萬例，週日 (18 日) 單日新增確診升至近 5 萬例，住院率雖低，但有攀升跡象，絕大多數感染情況出現在尚未接種疫苗未完全接種的年輕族群。

另一方面，近期因連日暴雨導致德國、比利時遭遇嚴重洪患，多少也影響市場情緒。截稿前，德國第二大電力供應商萊茵集團 (RWE) 跌近 4%，洪患使該公司損失逾數千萬歐元。