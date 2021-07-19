台股跌破17800點 外資提款424億元 三大法人聯手賣超452.86億元

電子權值股今 (19) 日表現疲弱，台積電、聯發科、聯電等壓盤，指數一度大跌近 200 點，回測月線支撐，但鋼鐵、電纜、航運等族群相對有撐，帶動大盤跌幅收斂，終場下跌 106 點，收在 17789 點，外資重手大砍 424 億元，三大法人聯手賣超 452.86 億元。

台股成交值萎縮至 4674 億元。觀察籌碼動向，外資繼上周五大賣 225 億元後，今天再大舉提款 424.11 億元 ；投信賣超 13.6 億元；自營商也賣超 15.2 億元。三大法人合計賣超 452.86 億元。

權王台積電法說會後連跌 2 天，今日下挫逾 1%，最低探至 578 元，終場收 582 元，市值面臨 15 兆元關卡保衛戰，晶圓代工廠聯電、世界下挫 2-3%，相關供應鏈如家登、帆宣、辛耘、京鼎、精測等，同樣賣壓沉重。主要權值股均走跌，聯發科重挫約 4%，鴻海、台達電下跌 2-3%，台塑、南亞也跌逾 1%。

鋼鐵族群也受到買盤青睞，由於鎳價飆漲，帶動中國不鏽鋼價格走揚，台廠第三季營運可期，彰源、運錩、新鋼今天全數亮燈漲停，其他鋼鐵股如燁興、美亞、聚亨、千興允強等，也都衝上漲停板，中鋼翻紅小漲 0.7%。

航運股持續吸引資金進駐，陽明早盤一度漲逾 4%，但尾盤遭調節，收平盤價 188 元，長榮處置交易即將解禁，股價仍有 4% 以上的漲幅，萬海也在平盤附近整理，萬海、長榮股東會將分別在 20 日及 21 日召開。

太陽能系統商、模組廠第二季紛亂影響下游拉貨，在政府出現協調下，雙方歧見逐漸化解，漲價爭議總算告一段落，帶動太陽能族群回神，股價表現抗跌，包括達能、國碩均亮燈漲停，太極、元晶、聯合再生、聯合再生等多檔個股也大漲逾半根停板。